HLV U23 Hàn Quốc tuyên bố sẽ hạ U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020

HLV Kim Hak Bum của U23 Hàn Quốc tự tin sẽ vượt qua bảng tử thần và hẹn gặp U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2020.

Chiều qua (24/12), HLV Kim Hak Bum đã công bố danh sách 22/23 cầu thủ U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020. Vị chiến lược gia từng đưa Olympic Hàn Quốc giành Huy chương vàng lịch sử tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia vẫn đang chờ một cầu thủ nữa (Lee Seung Woo của Sint-Truidense hoặc Lee Kang In đang chơi cho Valencia) để chốt lực lượng tham dự giải đấu trên đất Thái Lan.

Nhìn vào lực lượng hiện tại, U23 Hàn Quốc rõ ràng đã cử một lực lượng mạnh tranh tài ở VCK U23 châu Á 2020. Có thể kể đến một số gương mặt đang chơi ở ngoài lãnh thổ Hàn Quốc như thủ môn Ahn Joon Soo (Kagoshima United, Nhật Bản), hậu vệ Lee Sang Min (V-Varen Nagasaki, Nhật Bản) và tiền đạo Jeong Woo Yeong (SC Freiburg, Đức).

Bên cạnh đó, đội bóng xứ kim chi cũng sẽ có 2 trận giao hữu với các đội U23 là Saudi Arabia và Australia, trước khi chính thức bước vào giải.

Ở VCK U23 châu Á 2020, lá thăm may rủi đưa U23 Hàn Quốc vào một bảng “tử thần” với đương kim vô địch Uzbekistan, U23 Trung Quốc và U23 Iran. Với việc bảng đấu chỉ chọn ra 2 đội đứng đầu vào vòng tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh vất vả với Uzbekistan và Iran.

Trước những khó khăn chờ đợi vào đầu năm sau, HLV Kim Hak Bum lên dây cót tinh thần cho toàn đội: “U23 Hàn Quốc sẽ phải đụng độ những đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi biết cách vượt qua họ. U23 Hàn Quốc chẳng có gì phải sợ hãi. Nếu muốn tham dự Olympic Tokyo, chúng tôi phải quật ngã các đối thủ”.

Nhiều ý kiến đã nghĩ đến viễn cảnh U23 Hàn Quốc chạm trán U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo ngay ở vòng tứ kết, do hai đội nằm ở hai bảng đấu (C, D) sát nhau. Nói về khả năng gặp Việt Nam, ông Kim nói: “Chẳng có gì to tát nếu đụng độ Việt Nam. Chúng tôi sẽ vượt qua mọi đội bóng để giành vé dự Olympic”.

Theo lịch thi đấu, U23 Hàn Quốc sẽ lần lượt gặp các đội ở bảng C gồm: Trung Quốc (9/1), Iran (12/1), Uzbekistan (15/1).

Danh sách 22/23 cầu thủ của đội tuyển U23 Hàn Quốc Thủ môn: Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai), Ahn Joon-soo (Kagoshima United), An Chan-gi (Incheon National University) Hậu vệ: Kang Yun-seong (Jeju United), Kim Jae-woo (Bucheon), Kim Jin-ya (Incheon United), Kim Tae-hyeon (Daejeon Citizen), Lee Sang-min (V-Varen Nagasaki), Lee You-hyeon (Jeonnam Dragons), Jeong Tae-wook (Daegu FC) Tiền vệ: Kim Dong-hyun (Seongnam), Kim Jin-kyu (Busan IPark), Mang Seong-ung (FC Anyang), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai), Jung Seung-won (Daegu FC), Won Du-jae (Avispa Fukuoka) Tiền đạo: Kim Dae-won (Daegu FC), Um Won-sang (Gwangju FC), Oh Se-hun (Asan Mugunghwa), Lee Dong-jun (Busan IPark), Jeong Woo-yeong (SC Freiburg), Cho Kyu-seong (FC Anyang).

Theo Bongdaplus