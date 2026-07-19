"Câu view" bằng việc tử tế

Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động 18/07/2026 14:00 Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần 18/07/2026 12:04 Những kết quả ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.

Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh 18/07/2026 10:19 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Tuyên truyền tận nơi, nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở xã miền núi Hà Tĩnh 18/07/2026 09:21 Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) phối hợp hiệu quả với BHXH cơ sở Hương Sơn triển khai chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao quyền lợi cho người dân.

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học ở phường trung tâm Hà Tĩnh 18/07/2026 05:17 Các công trình xây mới, nâng cấp trường học với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới, góp phần bổ sung phòng học, hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

"Công thức" định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu 17/07/2026 15:57 Thứ hạng toàn cầu không phải là đích đến để chạy đua, mà là hệ quả tất yếu của việc xây dựng “nội lực” xuất sắc, bản lĩnh chấp nhận "đánh đổi" và tinh thần "hợp lực" kiến tạo thương hiệu quốc gia.

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm tại Hà Tĩnh 17/07/2026 15:12 Sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ sở y tế đầu ngành Hà Tĩnh thiếu hụt trầm trọng nguồn máu 17/07/2026 14:31 Việc không duy trì được các đợt hiến máu tình nguyện đã khiến cho nguồn máu dự trữ tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh xuống mức thấp, ảnh hưởng lớn đến công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

[Infographic] Hướng dẫn nộp online tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT quý 2/2026 17/07/2026 14:22 Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Phấn đấu trên 310.000 lượt khám, chữa bệnh bằng đông y mỗi năm 17/07/2026 11:46 Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm khám, chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người dân và nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng đông y ở cấp xã lên 40%.

79 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026 17/07/2026 11:33 Lớp đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ, công chức các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế và hội nhập.

Xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết ở xã Cẩm Trung 17/07/2026 11:16 Ca bệnh sốt xuất huyết mới được phát hiện là em P.N.M.K (10 tuổi) trú thôn Trung Lĩnh, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh).

Đề xuất miễn, giảm học phí và hỗ trợ BHYT cho gia đình sinh hai con gái 17/07/2026 10:35 Gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác, nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới khi sinh.

Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình 17/07/2026 09:00 Tự lên ý tưởng, tự tổ chức, tự lan tỏa yêu thương, những học sinh THPT Hà Tĩnh đang tạo nên những mùa hè ý nghĩa.

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn? 16/07/2026 20:15 Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn tuyển dụng viên chức 16/07/2026 17:51 UBND xã Kỳ Văn thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Xã Sơn Tây tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ 16/07/2026 17:21 Lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng được xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) tổ chức trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi để khuyến sinh 16/07/2026 16:21 Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ tài chính hàng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm vực dậy mức sinh đang chạm đáy lịch sử.

Hà Tĩnh được giao bổ sung ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 16/07/2026 14:38 Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho 27 địa phương. Hà Tĩnh được phân bổ hơn 164,56 tỷ đồng.

Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 16/07/2026 12:49 Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.

Xây dựng môi trường kinh doanh không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh 16/07/2026 12:25 Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá tại chợ Hà Tĩnh là biện pháp quan trọng bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lịch sự.

Thêm động lực cống hiến cho giáo viên, nhân viên trường học ở Hà Tĩnh 16/07/2026 09:01 Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Tĩnh mà còn tiếp thêm động lực để toàn đội ngũ yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh điều trị thành công ca đa nhân xơ, giữ trọn tử cung cho người bệnh 16/07/2026 09:00 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 43 tuổi mắc đa nhân xơ tử cung kèm u nang buồng trứng phải.

Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội 16/07/2026 08:00 Mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” góp phần giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hà Tĩnh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng chống dịch bệnh 15/07/2026 17:59 Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp vùng biên 15/07/2026 17:39 Để trường nội trú liên cấp ở vùng biên Hà Tĩnh đi vào vận hành thuận lợi trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.

[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý 15/07/2026 14:48 Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lực lượng thanh niên xung phong trọn đời cống hiến vì Tổ quốc 15/07/2026 05:16 Trải qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP Việt Nam luôn được nhắc nhớ với niềm tự hào và tri ân sâu sắc. Tinh thần xung phong ấy vẫn đang được các thế hệ cựu TNXP Hà Tĩnh gìn giữ trong hành trình xây dựng quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.