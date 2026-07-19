"Câu view" bằng việc tử tế

(Baohatinh.vn) - Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Giữa mỗi quãng nghỉ giải lao, anh Trường thường tranh thủ xem những bình luận về các video đã đăng tải trước đó. Đây là nguồn động viên lớn để anh duy trì công việc mỗi ngày.
Ban đầu, gia đình lo lắng khi thấy anh Trường thường xuyên xuống những khu vực ô nhiễm để nhặt rác, bởi công việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Sau khi được anh chia sẻ về mục đích và chứng kiến những thay đổi từ việc làm ấy, gia đình dần ủng hộ hành trình của anh.
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