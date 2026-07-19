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Xã hội

"Câu view" bằng việc tử tế

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

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Việc nền tảng Facebook mở rộng cơ hội kiếm tiền từ nội dung sáng tạo đã thu hút nhiều người tham gia xây dựng kênh. Trong khi đang có nhiều nội dung nhảm nhí, gây sốc, thậm chí xấu, độc nhằm mục đích "câu view" thì ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh), anh Võ Văn Trường đã chọn cách xây kênh bằng một việc tử tế.
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Hàng ngày, anh Trường ghi lại những khoảnh khắc tự mình thu dọn rác, đặc biệt là trên những dòng suối đang bị tắc dòng chảy, bốc mùi hôi thối.
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Dưới suối có đủ loại rác sinh hoạt bị mắc lại như chai nhựa, túi nilon, những vật dụng khó phân hủy.
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Có những lần dọn rác, anh gặp nhiều thứ khiến chính mình ám ảnh. Mùi hôi từ rác phân hủy, xác động vật hay những vật dụng sinh hoạt bỏ lại khiến nhiều hôm anh về nhà không ăn nổi cơm.
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Anh Trường muốn chia sẻ hành trình, công việc này lên mạng xã hội với mong muốn để nhiều người nhìn thấy hậu quả của việc xả rác bừa bãi.
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Để có những thước phim đăng tải trên mạng xã hội, anh Trường phải trải qua nhiều giờ làm việc vất vả.
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Dưới lớp nước đục và bùn đất, những chai nhựa, túi nilon bị bỏ quên dần được đưa lên bờ. Công việc lặp đi lặp lại trong mỗi lần anh Trường xuống suối dọn rác.
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Giữa mỗi quãng nghỉ giải lao, anh Trường thường tranh thủ xem những bình luận về các video đã đăng tải trước đó. Đây là nguồn động viên lớn để anh duy trì công việc mỗi ngày.
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Anh Võ Văn Trường cho biết: "Công việc hằng ngày của tôi là làm MC sự kiện và gia sư dạy nhạc. Việc nhặt rác tôi chỉ tranh thủ lúc rảnh, mỗi ngày khoảng một đến ba giờ. Tôi muốn dùng khoảng thời gian đó để làm một việc có ích và chia sẻ những câu chuyện tích cực lên mạng xã hội".
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Ban đầu, gia đình lo lắng khi thấy anh Trường thường xuyên xuống những khu vực ô nhiễm để nhặt rác, bởi công việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Sau khi được anh chia sẻ về mục đích và chứng kiến những thay đổi từ việc làm ấy, gia đình dần ủng hộ hành trình của anh.
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Sau khi thu gom, anh Trường mong muốn phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý lượng rác này, đồng thời tuyên truyền để đoạn suối không tiếp tục trở thành nơi vứt rác.
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Hiện anh Trường chưa nhận được khoản thu nhập nào từ Facebook. Những video được anh tự quay, tự dựng còn đơn giản do chưa có nhiều kinh nghiệm về sản xuất nội dung.
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Tuy nhiên, chính sự chân thật, gần gũi trong từng câu chuyện đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ và phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, kênh của anh cũng ghi nhận tăng trưởng nhanh (ảnh chụp màn hình).

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Anh Trường chia sẻ thêm: "Điều tôi muốn là chia sẻ quá trình mình làm, để nhiều người nhìn thấy thực trạng, hiểu hơn về tác hại của việc xả rác và cùng thay đổi. Phấn khởi là hơn 1 tuần nay, tình trạng xả rác trên những đoạn suối được ghi hình đã giảm hẳn."

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Tags:

#xây kênh #bảo vệ môi trường #dọn rác #mạng xã hội #cộng đồng #Hương Đô

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

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