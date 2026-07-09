Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Thông tin về kết quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" (Chiến dịch 500 ngày đêm), Thủ tướng cho biết đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sỹ và 3 mộ liệt sỹ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đơn vị cũng tổ chức lấy mẫu 35.925 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM (Ảnh: VNE).

Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sỹ, nhất là thông tin về mộ liệt sỹ tập thể.

Cùng với đó, yêu cầu tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm.

“Khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sỹ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ trên phạm vi toàn quốc.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ.

Mốc thời gian được Thủ tướng đưa ra là phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trước 22/12, các địa phương khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước 30/4/2027.

Bộ Công an cần tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin; nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tăng cường trao đổi, đàm phán với các nước và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Bộ cũng cần khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình làm việc của lãnh đạo Chính phủ tại Mỹ trong tháng 10.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.