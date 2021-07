Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh khóa XV

Trước đó, tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 20/7, bế mạc vào ngày 31/7, làm việc không nghỉ ngày thứ 7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến. Chương trình kỳ họp sẽ tập trung cho công tác bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Quốc phòng và An ninh... Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; và một số nội dung khác.