BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh có giám đốc mới

Tiểu sử, quá trình công tác của ông Bùi Huy Cường Ngày sinh: 11/8/1968 Quê quán: Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Nơi đăng ký thường trú: tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Thủy lợi Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Lý luận chính trị: Cao cấp Chức vụ, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tóm tắt quá trình công tác: - 7/1988 - 2/1989: Cán bộ Công ty Xây dựng số 3 Nghệ Tĩnh. - 3/1989 - 6/1991: Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. - 7/1991 - 9/1991: Cán bộ Công ty Xây dựng số 3 Nghệ Tĩnh. - 10/1991 - 12/2001: Cán bộ Ban A, huyện Can Lộc. - 1/2002 - 3/2004: Phó Trưởng Ban A, huyện Can Lộc. - 4/2005 - 1/2014: Trưởng Ban A, huyện Can Lộc; Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện. - 2/2014 - nay: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử huyện Can Lộc)