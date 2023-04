Can Lộc tiếp tục quán triệt, đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quý II.

Sáng 6/4, BCH Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; nghe báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh và Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Quý I/2023, Can Lộc tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu KT-XH; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Sản xuất vụ xuân 2023 đảm bảo lịch thời vụ; diện tích lúa gieo cấy 9.182,6 ha (đạt 100,05% kế hoạch). Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tập trung tích tụ ruộng đất trên diện tích 1.200 ha (đạt 100% kế hoạch). Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được tăng cường, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh báo cáo kết quả quý I/2023.

Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh được các xã, thị trấn chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Hiện nay, huyện đang rà soát các tiêu chí để tập trung quyết liệt cho mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 43,250/150 tỷ đồng; công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, tập trung giải ngân vốn đầu tư công được triển khai kịp thời; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được chú trọng...

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong báo cáo rà soát các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Đối với công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đến nay, đất nông nghiệp, đất do UBND các xã, thị trấn quản lý, mồ mả đã kiểm đếm đạt 100%; đất ở kiểm đếm đạt 96,5%.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 5 khu tái định cư với 167 lô đất ở, Can Lộc cũng là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB cho một số hộ tái định cư.

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Trần Đình Việt: Huyện đang tiếp tục chỉ đạo rà soát lập hồ sơ để triển khai giải quyết tồn đọng đất đai trên địa bàn.

Địa phương cũng tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai tại các xã, thị trấn; hướng dẫn các địa phương xây dựng hồ sơ để được hưởng chính sách của tỉnh về tập trung tích tụ ruộng đất.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao và một số nội dung quan trọng khác. Qua đó, đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề về nhiệm vụ quý II và đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, khó khăn để thực hiện tốt các phần việc.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong quý I/2023.

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Huyện ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp cơ sở cần tiếp tục triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên một cách thường xuyên, liên tục, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc đưa các chủ trương đi vào cuộc sống. Tiếp tục luân chuyển cán bộ về cơ sở để thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Chuẩn bị tốt các hoạt động sơ kết giữa nhiệm kỳ, từ đó có sự đánh giá, rà soát chính xác việc thực hiện các nhiệm vụ để có sự chỉ đạo phù hợp trong thời gian tới; tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt đại hội công đoàn và đại hội hội nông dân các cấp.

Anh Thư