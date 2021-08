Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua được hai bên nỗ lực vun đắp thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu, và mong muốn của nhân dân hai nước, phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh như trong thư gửi Tổng thống Truman cách đây 75 năm.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin, tạo cơ sở để hai bên tích cực trao đổi, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho bà cùng Đoàn cấp cao Hoa Kỳ trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Phó Tổng thống tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực.

Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng và dư địa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ... còn rất lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hệ kinh tế-thương mại song phương và đánh giá cao việc hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt thỏa thuận về vấn đề chính sách tỷ giá tiền tệ, thúc đẩy hướng tới thương mại hài hòa, cùng có lợi.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ quyết định đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ các quan tâm chung về ứng phó với Biến đổi khí hậu với việc nỗ lực thực hiện những cam kết quốc gia, triển khai các biện pháp mạnh mẽ về năng lượng sạch, tái tạo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch.

Phó Tổng thống Kamala Harris cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang vào thời điểm đầu năm 2020 lúc Hoa Kỳ đang rất khó khăn.

Phó Tổng thống Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Tổng thống Kamala Harris đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, không để gián đoạn trước tác động của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ ý nghĩa, kịp thời, đặc biệt là 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và nhiều thiết bị vật tư y tế khác.

Nhân dịp này, Phó Tổng thống Kamala Harris thông báo, Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ thêm 01 triệu liều vaccine hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, khi Việt Nam đang rất cần có thêm các nguồn cung vaccine.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn việc Việt Nam giúp Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục tăng ngân sách khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc da cam/dioxin sân bay Biên Hòa và các điểm nóng khác, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ Việt Nam trong việc giám định ADN hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh...

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ công bố thành lập Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội, góp phần hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên chính thức ký hợp đồng thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Sự kiện này cùng với việc hai bên ký hợp đồng thuê bất động sản tại Thủ đô Washington để làm trụ sở Đại sứ quán mới của Việt Nam tại Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên nhằm giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ tại mỗi nước kể từ năm 1995 đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, ủng hộ đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ, Đối tác Mekong-Hoa Kỳ và cơ chế Những người bạn của Hạ nguồn Mekong.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, và mọi tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cũng như sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Joe Biden. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam trong thời gian tới.

