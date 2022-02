Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh điện khen công tác giao quân năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao quân năm 2022.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh Cẩm Xuyên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa gửi điện khen tới Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các huyện/thành phố/thị xã.

Thực hiện các Quyết định: số 69/QĐ-TTg ngày 13/10/2021, số 70/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định: số 292/QĐ-UBNDm ngày 30/10/2021, số 314/QĐ-UBNDm ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022, sáng ngày 17/2/2022, các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân cho các đơn vị nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao quà động viên tân binh TX Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022.

Sau giao quân, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

