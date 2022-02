Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình KT-XH tháng 1/2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu; Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vấn đề cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 1/2022 và dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Về sản xuất nông nghiệp, tháng đầu năm 2022 chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ đông và tiến hành gieo cấy lúa xuân. Theo đó, diện tích gieo cấy lúa đạt hơn 59.200 ha.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2022 giảm 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 9,6% so với tháng trước và giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 188 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ 2021.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát.

Thu ngân sách đến 31/1/2022 đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu nội địa đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 60%; thu xuất nhập khẩu đạt 1.561 tỷ đồng, tăng 165%.

Tháng 1/2022, trên địa bàn tỉnh có 105 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.041 tỷ đồng; số lượng doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng số vốn tăng gấp 3 lần.

Trước, trong và sau tết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá cả hàng hóa ổn định, một số mặt hàng biến động phù hợp theo quy luật cung cầu thị trường.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... được thực hiện kịp thời, chu đáo. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được đảm bảo. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, phát sinh điểm nóng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán.

Trong dịp tết Nguyên đán, số lượng ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao, một số địa phương diễn biến dịch phức tạp. Ngành y tế và các địa phương đã và đang tập trung cao cho công tác phòng chống dịch; khẩn trương truy vết, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định điều trị, cách ly tại nhà.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc báo cáo tình hình thu, chi ngân sách tháng 1/2022.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui tết, đón xuân và triển khai các nhiệm vụ KT-XH ngay từ tháng đầu năm với những kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; rà soát và tạo thuận lợi cho các dự án đang triển khai trên địa bàn; làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chú trọng chất lượng sản phẩm OCOP, không chạy theo số lượng…

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động đông người sau tết; chăm lo đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Ngọc Loan - Lê Tuấn