Chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra vào tối 28/8. Tới nay, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản đã được hoàn thành.

Chiều 23/8, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 tổ chức họp soát xét công tác chuẩn bị tổ chức khai mạc đại hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo chương trình, lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 diễn ra vào 20h ngày 28/8, tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, Sở VH-TT&DL đã hoàn thành kịch bản lễ khai mạc, xây dựng kế hoạch để tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc; hoàn thành kịch bản chương trình đồng diễn thể dục nghệ thuật và tổ chức tập luyện.

Sở VH-TT&DL cũng đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập luyện khối nghi thức rước Quốc kỳ, biểu tượng đại hội, kiệu ảnh Bác Hồ, hồng kỳ và diễu hành… Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường chính của TP Hà Tĩnh và tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phục vụ tổ chức lễ khai mạc và suốt quá trình diễn ra Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tập luyệt nghi thức; Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ khai mạc.

Sở Y tế lên kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền về các hoạt động TDTT trước, trong và sau lễ khai mạc, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về đại hội.

Tỉnh đoàn, LĐLĐ, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh đã bố trí lực lượng tham dự làm nền tại lễ khai mạc.

Các đơn vị sở, ngành liên quan đang hoàn thành các phần việc theo nhiệm vụ được phân công.

Thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục tập luyện khối nghi thức, các khối diễu hành và màn đồng diễn thể dục nghệ thuật. Dự kiến, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh sẽ tiến hành sơ duyệt vào ngày 25/8, tổng duyệt vào 26/8/2022.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, soát xét từng phần việc và thảo luận về một số khó khăn trong quá trình triển khai, đề ra phương án xử lý để lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh diễn ra đảm bảo thành công, trang trọng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản các phần việc cho lễ khai mạc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân; soát xét kỹ lưỡng kịch bản chương trình tổng thể đảm bảo trang trọng, đầy đủ.

Các lực lượng tham gia chương trình đồng diễn thể dục nghệ thuật và các khối nghi thức, diễu hành cần tích cực luyện tập. Các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng lưu ý một số vấn đề trong tổ chức lễ chào cờ, lễ báo công, đảm bảo hệ thống điện, đường truyền cáp quang; đảm bảo an ninh trật tự, y tế và các điều kiện trong lễ khai mạc và cả quá trình diễn ra đại hội.

