Đề cử bà Võ Thị Ánh Xuân để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 - bà Võ Thị Ánh Xuân được đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch nước.

Sáng 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu nhân sự mới cho vị trí Phó Chủ tịch nước. Người được đề cử là bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là một trong 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy của nhiệm kỳ mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà là cử nhân Sư phạm hóa học, xuất phát điểm là một giáo viên trường THPT ở An Giang, sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau 9 năm làm Phó Chủ tịch sau đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau một nhiệm kỳ, khi đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, vào tháng 9/2020, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1/2021, bà tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và mới đây có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chủ tịch nước.

Theo VOV