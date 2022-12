Giám đốc Sở NN&PTNT trả lời các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Sáng nay (16/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Điều hành phiên chất vấn sáng 16/12, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng cho biết, phiên làm việc sáng nay tiếp tục chất vấn người đứng đầu ngành NN&PTNT. Mở đầu phiên chất vấn, chủ tọa đặt câu hỏi: Các kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện lần nào cũng nóng lên về vấn đề giống cây trồng, vật nuôi; thuốc bảo vệ thực vật. Vậy định hướng của ngành trong thời gian tới về vấn đề này như thế nào?

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nêu câu hỏi với Giám đốc Sở NN&PTNT

Hiện nay, tỉnh đang có những sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn hữu cơ và bền vững, ông đánh giá trách nhiệm của ngành nông nghiệp trong thời gian qua như thế nào?

Mở đầu chương trình buổi sáng, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt sẽ tiếp tục trả lời về các giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp giữa người nông dân với với các DN, HTX còn nhiều khó khăn; định hướng về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trong thời gian tới; giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khi trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM; chất lượng giống cây trồng; vấn đề an toàn trong sản xuất nông nghiệp.

Trước đó chiều 15/12, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thủy nêu việc người dân nấu bánh chưng dùng dây buộc ni lông và đặt câu hỏi với Giám đốc Sở NN&PTNT về giải pháp quản lý trong đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Mai Thủy về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết: Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được theo Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Quyết định 32 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm. Ngoài ra, hàng năm, UBND tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là vào thời điểm cuối năm

Trước băn khoăn của đại biểu về việc một số cơ sở sản xuất giò chả, bánh chưng sử dụng dây buộc bằng nilon, người đứng đầu ngành NN&PTNT cho biết, ngành chức năng đã lấy mẫu nước luộc để xét nghiệm các chỉ số và không phát hiện các chất gây độc hại. Tuy vậy, ngành khuyến cáo các cơ sở sản xuất sử dụng dụng cụ bao, gói hàng hữu cơ để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Liên quan đến chất vấn của chủ tọa kỳ họp về giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp luôn là vấn đề “nóng” nghị trường, ông Nguyễn Văn Việt cho biết: Thời gian qua, tỉnh ta đang tập trung cao chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, sản lượng sản xuất lúa đã có tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế. Ngành vẫn đang nỗ lực tập trung tìm ra các giải tối ưu nhất, đánh giá, theo dõi các giống lúa cơ cấu trên địa bàn để lựa chọn giống tối ưu; đồng thời khuyến cáo các giống lúa mẫn cảm với dịch bệnh và giống nào phù hợp với địa bàn vùng miền để lựa chọn.

Bên cạnh đó, ngành cũng tổ chúc các đoàn đi kiểm tra, lấy mẫu giống phân bón vật tư để kiểm tra; chỉ đạo các công ty cung ứng giống phải niêm yết giá công khai. Mặt bằng chung trong năm 2022, giá giống lúa giảm 1.000 đồng/kg ở các loại giống so với năm trước.

“Nhu cầu về giống lúa trên địa bàn Hà Tĩnh là rất lớn. Vì vậy, về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng những đơn vị cung cấp giống có năng lực, những đơn vị liên kết thu mua sản phẩm trên địa bàn; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giống, bao tiêu sản phẩm. Ngành cũng hỗ trợ bản quyền giống, tạo điều kiện để các công ty ngoài địa bàn có giống mới đưa vào khảo nghiệm trên địa bàn…” – ông Việt chia sẻ.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - Tổ đại biểu thành phố Hà Tĩnh

Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - Tổ đại biểu thành phố Hà Tĩnh bày tỏ băn khoăn khi hiện nay khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ thú y còn thiếu khá nhiều, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở?

Trả lời ý kiến đại biểu Vân, ông Nguyễn Văn Việt thẳng thắn thừa nhận thực trạng thiếu và yếu cán bộ thú y ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 216/216 xã có cán bộ thú y, tuy nhiên đội ngũ có trình độ từ trung cấp trở lên chỉ đạt 50%, số còn lại không có chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Trước thực trạng này, trong quá trình chờ chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh đã quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ làm công tác thú y ở cơ sở. Với vai trò là ngành chủ quản, sở sẽ phối hợp với các địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đại biểu Đào Thị Anh Nga (tổ đại biểu huyện Lộc Hà) đặt câu hỏi: “Ngành NN&PTNT đã đưa ra những giải pháp nào nhằm định hướng, hỗ trợ người dân trồng keo trong thời gian tới”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Việt thừa nhận xảy ra tình trạng ép giá, khó tiêu thụ cây keo do những nguyên nhân khách quan như dịch bệnh COVID-19, biến động thị trường. Hiện nay, sản xuất keo trồng đang được thực hiện theo Quy hoạch tỉnh và quy hoạch 3 loại rừng. Ngoài ra, hàng năm, UBND tỉnh đã có kế hoạch, định hướng và giao chỉ tiêu sản xuất.

“Toàn tỉnh có trên 300 cơ sở thu mua chế biến nguyên liệu rừng trồng (keo), trong đó có 2 nhà máy lớn là Thanh Thành Đạt và An Việt Phát với công suất từ 1.500-2.000m3/năm. Hiện, một số doanh nghiệp đã thực hiện việc liên kết với người trồng để đảm bảo vấn đề cung - cầu giữa nguyên liệu đầu vào và vấn đề sản xuất. Đây cũng là lộ trình dài hơi cho tiêu thụ keo trong thời gian tới; đồng thời, ngành chức năng cũng sẽ tiến hành cấp chứng chỉ FSC đối với rừng trồng để đảm bảo tính bền vững”, ông Nguyễn Văn Việt cho biết.

Đối với các ý kiến của chủ tọa kỳ họp liên quan đến phát triển nông nghiệp hữu cơ, người đứng đầu ngành NN&PTNT khẳng định: phát triển nông nghiệp hữu cơ là nội dung trọng tâm được ngành quan tâm, triển khai. Hiện, tỉnh có HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc) đã được cấp chứng nhận mô hình hữu cơ. Ngoài ra, ngành đã chỉ đạo các mô hình trồng trọt tập trung vào lúa, cam, bưởi, chè… Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình hữu cơ cần có thời gian và phải được cơ quan chức năng cấp chứng nhận. Dự kiến đến giữa năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ có một số mô hình được chứng nhận mô hình hữu cơ.

Bên cạnh đó, tự thân hợp tác xã, doanh nghiệp cũng có thể tập trung sản xuất theo hướng hữu cơ và tự công bố chất lượng, chịu trách nhiệm với người tiêu dùng. Ngành cũng khuyến khích để các doanh nghiệp triển khai theo hướng này.

Thời gian tới, xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phối hợp với các địa phương, ngành sẽ tiếp tục lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng lợi thế, có tính hàng hóa để xây dựng mô hình hữu cơ, từ đó nhân ra diện rộng. Trước mắt, khuyến cáo, chỉ đạo bà con sản xuất theo hướng hữu cơ để đảm bảo an toàn tiêu dùng.

Đặt câu hỏi cho “tư lệnh” ngành nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga (tổ đại biểu huyện Nghi Xuân) chất vấn: “Ngành đã tham mưu giải pháp nào để huy động nguồn lực cho Hà Tĩnh sớm đạt mục tiêu, lộ trình tỉnh NTM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt?”.

Ông Nguyễn Văn Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025” vào ngày 15/7/2021; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, theo tiêu chí tỉnh NTM, Hà Tĩnh chưa hoàn thành tiêu chí 100% số xã, 100% huyện và thành phố đạt chuẩn NTM; 50% số xã đạt tiêu chí nâng cao, 10% số xã kiểu mẫu…

Việc thực hiện đề án xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM cần nguồn lực rất lớn, UBND tỉnh đã chủ động làm việc với các bộ, ngành trung ương để thu hút nguồn ngân sách Trung ương; chỉ đạo theo từng giai đoạn để quá trình thực hiện đảm bảo phù hợp.

Đại biểu Dương Tất Thắng (tổ đại biểu TP Hà Tĩnh) đặt câu hỏi về “nền móng” để ngành nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Việt cho rằng, băn khoăn của đại biểu Thắng cũng là điều lãnh đạo tỉnh và ngành nông nghiệp hết sức trăn trở. Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh 3 mục tiêu chính: sản xuất đại trà phải đảm bảo an sinh xã hội; phát triển sản phẩm đặc thù, mang đặc trưng riêng của từng địa phương; du nhập giống cây trồng vật nuôi để triển khai mô hình sản xuất hiệu quả.

“Tư lệnh” ngành nông nghiệp cho biết thêm, đây là chiến lược lớn đã được đề cập tới tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các kế hoạch, đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó người đứng đầu Sở NN&PTNT cũng trả lời các nội dung liên quan đến chương trình xây dựng NTM, tính bền vững của các khu dân cư NTM, chuyển đổi diện tích đất sản xuất muối bị bỏ hoang...

Ngay sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập “đăng đàn” trả lời các nội dung đại biểu và cử tri quan tâm.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12) tại Hội trường tầng 1, UBND tỉnh. Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

