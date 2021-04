Giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Đồng chí Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 15/4/2021, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 16/4/2021, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, 100% đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.