Hà Tĩnh ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành chức năng kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định.

UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu chiều ngày 9/2/2022.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời một số nội dung theo Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Văn bản số 389/BCT-TTTN ngày 24/01/2022 của Bộ Công thương về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn và kết luận của Bộ trưởng Bộ Công thương tại hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu chiều ngày 9/2/2022.

Sở Công thương

Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng.

Đột xuất tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng, phân phối và bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Tại hội nghị chiều 9/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, xăng dầu mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện theo quy định pháp luật, nếu tạm ngưng hoạt động phải có lý do bất khả kháng.

Chủ động theo dõi, nắm thông tin thị trường xăng dầu trên địa bàn, khu vực; tổng hợp, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định.

Thông tin ngay nội dung chỉ đạo tại văn bản này cho các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh xăng dầu (thương nhân đầu mối, xuất nhập khẩu, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu) để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định và các vi phạm khác liên quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan truyền thông công khai thông tin của các tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, phối hợp với Sở Công thương, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tổ chức, đơn vị vi phạm.

Các cơ quan truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình, diễn biến của thị trường, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, khu vực. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh đưa tin, phát sóng kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến kinh doanh xăng dầu như: nguồn cung, giá cả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu theo quy định của pháp luật...; các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo UBND cấp xã, phòng kinh tế hạ tầng/kinh tế phối hợp với Sở Công thương, đội quản lý thị trường địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn, nhất là trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dự kiến tăng vào ngày mai 11/2

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trường hợp phát hiện các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng khi chưa được chấp thuận của Sở Công thương, có dấu hiệu găm hàng, giảm sản lượng, giảm thời gian bán hàng trái quy định nhằm trục lợi, kịp thời báo cáo Cục Quản lý thị trường tỉnh và Sở Công thương để có phương án xử lý.

Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến Nhân dân thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguồn cung, giá cả xăng dầu trên địa bàn, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật; các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm. Báo cáo tình hình thị trường, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, gửi Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động về nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn cung, giá cả từng mặt hàng xăng dầu về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định. Đối với thương nhân được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, yêu cầu báo cáo thêm tình hình xuất, nhập khẩu xăng dầu trong năm 2021 và đến ngày 15/02/2022, gửi Sở Công thương trước ngày 18/2/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định.

Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, đóng cửa phải có lý do chính đáng. Ảnh minh họa

Các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời xăng dầu, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; duy trì mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương theo quy định. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, đóng cửa phải có lý do chính đáng, thực hiện thông báo bằng văn bản gửi Sở Công thương, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng và chỉ được ngừng bán hàng sau khi được Sở Công thương chấp thuận bằng văn bản theo quy định. Trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sơn Hà