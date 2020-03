Hà Tĩnh khuyến khích tổ chức hội nghị và làm việc trực tuyến

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành trực tuyến; sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến; dịch vụ BCCI trong giải quyết thủ tục hành chính ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh là địa chỉ giao dịch điện tử chung nhất của hệ thống DVC trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, cho phép liên thông với DVC của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia

Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở TT&TT, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, an toàn đối với các hệ thống: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh; thư điện tử; trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể là rà soát, bảo đảm mọi điều kiện thực hiện chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Office) (trừ văn bản mật); đảm bảo cổng/trang thông tin điện tử; hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử hoạt động liên tục, ổn định, an toàn.

Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng/địa điểm từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; khuyến khích áp dụng hình thức hội nghị và làm việc trực tuyến.

Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và ưu tiên người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện các thủ tục hành chính;

Thực hiện nghiêm việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI theo Công văn số 1737/UBND-VX 1 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua Bưu chính công ích triển khai khẩn trương các nhiệm vụ thí điểm theo kế hoạch, đảm bảo việc lựa chọn hình thức sử dụng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sàn Thương mại điện tử tỉnh hoạt động thường xuyên, ổn định và an toàn; phát huy hình thức mua bán trực tuyến thông qua Sàn, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp tham gia các gian hàng trên Sàn Thương mại điện tử tỉnh (hatinhtrade.com.vn và hatinhonline.vn);

Duy trì hoạt động của Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin của tỉnh, sẵn sàng các kịch bản ứng cứu và phối hợp ứng cứu, kịp thời xử lý khi có sự cố về an toàn thông tin xảy ra; rà soát, đảm bảo đủ điều kiện cho cơ quan thường trực kỹ thuật về an toàn thông tin của tỉnh;

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc trong suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và phục vụ cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên giám sát, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công ứng phó kịp thời mọi diễn biến dịch Covid-19...

Tin liên quan: Hà Tĩnh tăng cường dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích mùa dịch Covid-19 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ghi nhận số lượng tổ chức, cá nhân giao dịch giảm, trong khi đó tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tăng.

Hà Tĩnh đôn đốc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn công tác phòng chống dịch.

H.X