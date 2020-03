Hà Tĩnh lập tổ công tác thu thập thông tin, hành trình của hành khách tại 2 ga tàu

Đây là một trong những nội dung vừa được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện liên quan đến việc thu thập thông tin y tế của hành khách, người Hà Tĩnh từ các tỉnh trở về cư trú/lưu trú trên địa bàn.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại ga Yên Trung - nơi tập trung đông hành khách lên xuống tàu

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, UBND thị xã Kỳ Anh và huyện Nghi Xuân thành lập chốt khai báo y tế (do lực lượng công an làm tổ trưởng) tại phía Bắc (trên tuyến QL 1 thuộc huyện Nghi Xuân) và phía Nam (trên tuyến QL 1, thuộc thị xã Kỳ Anh) để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả số lượng, thông tin, hành trình của hành khách từ nơi khác đến Hà Tĩnh, người lao động, con em Hà Tĩnh trở về địa bàn, đặc biệt là người đến từ, đi qua các nước, các địa phương có dịch.

Đồng thời với đó là xây dựng quy chế, quy trình làm việc của tổ khai báo y tế; thực hiện việc dừng, kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách theo đúng quy định.

UBND thị xã Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân cử cán bộ chuyên môn tham gia lực lượng của chốt khai báo y tế để thu thập thông tin, hành trình của hành khách từ nơi khác đến Hà Tĩnh, người lao động, con em Hà Tĩnh trở về địa bàn, đặc biệt là người đến từ, đi qua các nước, các địa phương có dịch. Tổng hợp số liệu hàng ngày để cung cấp cho Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) trước 15 giờ hằng ngày.

UBND các huyện Hương Khê, Đức Thọ thành lập tổ công tác do Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, nhà ga và địa phương sở tại để thu thập thông tin, hành trình của hành khách từ nơi khác đến Hà Tĩnh, người lao động, con em Hà Tĩnh trở về địa bàn, đặc biệt là người đến từ, đi qua các nước, các địa phương có dịch từ phương tiện vận tải đường sắt xuống các nhà ga Hương Phố (Hương Khê), Yên Trung (Đức Thọ).

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai các hoạt động tại các chốt kiểm dịch; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin, hành trình của hành khách từ nơi khác đến Hà Tĩnh, người lao động, con em Hà Tĩnh trở về địa bàn, đặc biệt là người đến từ, đi qua các nước, các địa phương có dịch từ các chốt kiểm dịch để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu việc hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt khai báo y tế theo quy định.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 lúc 7h30 ngày 19/3/2020: Thế giới: 218.741 người mắc, 8944 người tử vong, trong đó: lục địa Trung Quốc 80.906 người mắc, 3.237 người tử vong; 173 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc 137.835 người mắc, 5707 người tử vong. Việt Nam đã có 76 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2).

Thành Vinh