HĐND các địa phương họp ban hành các nghị quyết năm 2023

Sáng nay (26/12), HĐND các địa phương: thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Lộc Hà tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

HĐND huyện Lộc Hà xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Sáng 26/12, HĐND huyện Lộc Hà tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên năm 2022, Lộc Hà đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/31 chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng đã đề ra, 7 chỉ tiêu chưa đạt cũng tiệm cận mức hoàn thành.

Đây được xem là tiền đề quan trọng để hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thế Hoàn khai mạc kỳ họp.

Giá trị sản xuất năm 2022 của toàn huyện ước tính đạt 4.142 tỷ đồng (tăng 16,64% so với năm 2021). Chương trình xây dựng NTM tiếp tục có những dấu ấn nổi bật với việc đã đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn, có thêm 4 khu dân cư kiểu mẫu và 60 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn, có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao, huy động được gần 99 tỷ đồng để “nâng chất”, hoàn thiện các tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An thông qua báo cáo phát triển KT-XH năm 2022

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lộc Hà cũng đã bàn bạc, thống nhất các mục tiêu, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023. Qua đó phấn đấu đạt giá trị sản xuất 4.483 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 49,2 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 168 tỷ đồng.

Năm 2023, Lộc Hà cũng sẽ tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%, cận nghèo còn 3,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, giải quyết việc làm mới cho trên 1.600 lao động; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 95%; các trường học và trạm y tế đều giữ chuẩn; hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH...

HĐND huyện Lộc Hà cũng sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn để làm rõ các vấn đề đang bức xúc, nổi cộm hiện nay trên địa bàn.

Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện Lộc Hà sẽ diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

TX Hồng Lĩnh phấn đấu thu nhập bình quân đầu ng­ười trên 69 triệu đồng

Sáng 26/12, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022 và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tham dự kỳ họp.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa VII đối với ông Đinh Văn Hồng do đã chuyển công tác.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng thông qua tờ trình giới thiệu ông Trần Xuân Đức để HĐND bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh cũng đã thông qua tờ trình giới thiệu ông Trần Xuân Đức - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường để HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Với sự nhất trí cao, đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII đã bầu ông Trần Xuân Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ số phiếu đồng ý đạt 100%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng ông Trần Xuân Đức vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Xuân Đức - tân Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh gửi lời cảm ơn và bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm; hứa sẽ cố gắng đem hết khả năng, tâm huyết cùng tập thể UBND thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau phần bầu cử, HĐND thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục với các nội dung trọng tâm.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TX Hồng Lĩnh được nghe báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2022 giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu của TX Hồng Lĩnh ước đạt 5.088 tỷ đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 193.770 triệu đồng, tăng 12,3% so với kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 38,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 0,5% so với kế hoạch. Địa phương thu hút mới 6 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 62 tỷ đồng...

Thị xã đã đạt 53/63 tiêu chí đô thị loại III; triển khai chỉnh trang đô thị đảm bảo theo kế hoạch 37 công trình, đã khởi công xây dựng 32 công trình.

Năm 2023, TX Hồng Lĩnh đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 13%; thu nhập bình quân đầu ng­ười trên 69 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1.400 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 192 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 99%. Đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng cao 53 tiêu chí đô thị loại III đã đạt.

HĐND thị xã Kỳ Anh xem xét, thông qua 12 nghị quyết

Sáng 26/12, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xem xét nhiều nội dung quan trọng, quyết định, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2022 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2023;

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh - Phan Duy Vĩnh khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo KT-XH, năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu cao, thị xã Kỳ Anh có 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 20/11/2022) đạt 388,946 tỷ đồng, bằng 152% dự toán tỉnh giao, dự kiến đến hết 31/12/2022 đạt 400 tỷ đồng, bằng 101 % kế hoạch thị xã giao; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (theo giá so sánh) là 504,69 tỷ đồng, tăng 0,98% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực ước đạt 7.596,1 tấn, bằng 101% so với kế hoạch

Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình OCOP được tập trung chỉ đạo. Dự kiến hết năm 2022, thị xã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 vườn mẫu đạt chuẩn và 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; xây dựng đô thị văn minh đạt kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2023, thị xã Kỳ Anh đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bằng 40,25%; tổng sản lượng lương thực 7.541 tấn; thu ngân sách trên địa bàn 332,6 tỷ đồng; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 vườn mẫu đạt chuẩn; hoàn thành 15 tuyến đường văn minh đô thị; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%; tạo việc làm cho 2.500 người; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,9%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4,5%;..

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Kỳ Anh dự kiến xem xét ban hành 12 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

