Khai trương Trạm thu phát sóng thông tin di động tại Đồn Biên phòng Hương Quang

Trạm thu, phát sóng thông tin di động Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nâng cao đời sống về tinh thần, nhu cầu thông tin liên lạc.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) tại khu vực Đồn Biên phòng Hương Quang, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND huyện Vũ Quang và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, xác định vị trí và tiến hành các thủ tục triển khai xây dựng trạm.

Công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động do Viễn thông Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hoá đóng góp hơn 2,8 tỷ đồng, phần còn lại từ nguồn vốn của Viễn thông Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu, nhà tài trợ tiến hành gắn biển công trình.

Quá trình xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do cách trở địa hình nhưng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và sự hỗ trợ tích cực của nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang, sau hơn 4 tháng thi công (bắt đầu từ tháng 5), trạm BTS đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào phát sóng cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông với chất lượng theo quy định như điện thoại di động và internet tốc độ cao (cả cố định và di động 4G).

Trạm thu, phát sóng thông tin di động tại Đồn Biên phòng Hương Quang đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống về tinh thần, nhu cầu thông tin liên lạc cho cán bộ, chiến sỹ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu