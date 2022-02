Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ngày 10/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường (SN 1961, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược).