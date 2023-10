Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), thành phố Vinh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, tặng hoa, trao tặng bức tranh lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh (6/1957) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh. (Ảnh: Duy Linh)

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh qua các thời kỳ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động...

Đọc diễn văn Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Phan Đức Đồng đã ôn lại truyền thống hào hùng trong xây dựng và phát triển của đô thị Vinh trong trong suốt 235 năm qua - thời điểm Hoàng đế Quang Trung chọn Vinh làm nơi đóng đô của triều đại Tây Sơn. Với vị trí địa lý chiến lược quan trọng, Vinh đã trở thành một đô thị lớn của xứ Trung Kỳ. Vinh - Bến Thủy được biết đến là nơi khởi đầu của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Vinh hăng hái đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày 10/10/1963, Chính phủ ra Quyết định thành lập thành phố Vinh. Vinh trở thành một trong năm thành phố công nghiệp lớn nhất miền bắc xã hội chủ nghĩa.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vinh được vinh danh là Thành phố Đỏ anh hùng, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Thành phố Vinh và nhiều đơn vị trực thuộc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng, khẳng định là một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh, bền vững của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Duy Linh)

Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; Đồng thời cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh đã luôn chung tay với thành phố Vinh trong thời gian qua...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những bước phát triển toàn diện của thành phố Vinh trong 60 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với nhiều thành tựu; quy mô và tiềm lực kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, mang tính đặc trưng của đô thị đầu não của tỉnh và đô thị cấp vùng.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng, gấp 2,37 lần bình quân chung của tỉnh. Bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung Bộ. Vinh bước đầu khẳng định là trung tâm giáo dục-đào tạo của vùng, được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn cầu”. Lĩnh vực y tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh. (Ảnh: Duy Linh)

Để xây dựng thành phố Vinh thực sự là đô thị trung tâm của tỉnh và cả vùng Bắc Trung Bộ, là động lực - cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Vinh cần tập trung quán triệt nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt trong tổng thể, đồng bộ với triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Cùng với việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động với các kế hoạch, đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Sớm trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, trong đó xác định tầm nhìn và chiến lược để phát triển thành phố Vinh trong mối quan hệ tổng thể của tỉnh Nghệ An và cả vùng...

Thành phố Vinh phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trước hết là ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phối hợp triển khai lập, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch. Chú trọng quy hoạch phát triển đô thị hướng biển dọc hai bờ Sông Lam; phát triển đại lộ Vinh - Cửa Lò, tạo động lực phát triển kinh tế, liên kết các không gian trọng yếu, kết nối trung tâm hành chính thành phố và trung tâm du lịch biển. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp...

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, thành phố Vinh phải chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thành phố sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Thành phố phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trước hết là ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Đặc biệt, thành phố Vinh cần nhất quán quan điểm phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết với các địa phương trong cả nước, đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh. (Ảnh: Duy Linh)

Thành phố Vinh trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo; trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục của tỉnh và khu vực. Hệ thống y tế của thành phố trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; khẩn trương rà soát, đề xuất Quốc hội bổ sung một số cơ chế chính sách, đặc thù thích hợp để xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã vận động, ủng hộ được số tiền 3 tỷ đồng, trao tặng cho nhân dân các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật “Thành Vinh tung cánh Phượng Hoàng”. (Ảnh: Duy Linh)

Kết thúc buổi lễ là Chương trình nghệ thuật “Thành Vinh tung cánh Phượng Hoàng” và màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Tin liên quan: Vinh - thời gạch vụn Vườn hoa Lê Mao ngày nay, xưa kia là một con đường trũng. Chính bọn học trò chúng tôi đã khiêng gạch vụn về đổ đầy con đường đó, rồi đắp đất lên trồng hoa, làm thành vườn hoa ngay từ ngày ấy.

Theo Nhân Dân