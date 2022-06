Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Hà

Đồng chí Lê Văn Hà (quê ở phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an). Tháng 11/2018, đồng chí được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ngày 8/4/2022, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định điều động đồng chí Lê Văn Hà đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Ngày 16/6 vừa qua, đồng chí Lê Văn Hà vinh dự được phong quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.