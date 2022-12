Lãnh đạo Sở GD&ĐT lý giải thực trạng thừa, thiếu giáo viên

Sáng nay (16/12), tiếp tục phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp đăng đàn trả lời các vấn liên quan đến giáo dục tỉnh nhà.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp đăng đàn trả lời thực trạng giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân chậm thực hiện được cơ chế tự chủ ở các trường mầm non, phổ thông; tình hình triển khai chương trình, sách giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh; tình trạng bạo lực học đường...

Mở đầu phần trả lời chất vấn, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp đã nêu thực trạng thừa, thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đó, trong 3 năm (2020-2022), toàn tỉnh thiếu 2.883 giáo viên, đã tuyển được 1.750 giáo viên, hợp đồng 996 giáo viên.

Để giải quyết thực trạng này, UBND tiếp tục triển khai một số giải pháp như: Giao Sở GD&ĐT, UBND các địa phương thực hiện điều động theo thẩm quyền đối với giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, đáp ứng yêu cầu theo cơ cấu bộ môn; xác định số giáo viên dôi dư, đánh giá chất lượng giáo viên không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ để thực hiện điều chuyển giữa các cấp học và tinh giản biên chế; đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét bổ sung đảm bảo chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, tiểu học; hàng năm phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên đảm bảo bổ sung giáo viên còn thiếu theo yêu cầu; nghiên cứu thực hiện thí điểm xây dựng trường tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch biên chế hằng năm…

Người đứng đầu ngành GD&ĐT cũng giải trình nguyên nhân chậm thực hiện được cơ chế tự chủ ở các trường mầm non, phổ thông. Hà Tĩnh đã xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông, nhưng các trường mầm non và phổ thông chưa đủ điều kiện để tính mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật.

Từ đó, các giải pháp được đưa ra là tiếp tục thực hiện lộ trình tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục từ năm học 2022-2023 theo quy định của Chính phủ. UBND tỉnh trình quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 tại Kỳ họp 11, HĐND tỉnh. Nghiên cứu, xem xét đẩy nhanh lộ trình tính đủ chi phí đối với các trường THCS tuyển sinh trên địa bàn huyện và một số trường THPT ở vùng thành phố, thị xã, thị trấn; phấn đấu từ năm 2025, những đơn vị này tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên.

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã làm rõ việc chưa xây dựng và phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường mầm non và phổ thông các cấp giai đoạn 2021-2025; giải trình, làm rõ những băn khoăn của đại biểu về tình hình triển khai Chương trình, sách giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, giải pháp trong thời gian tới.

Trước sự quan tâm của đông đảo đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng bạo lực học đường gây hoang mang dư luận, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, để ngăn chặn tình trạng này không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, giải pháp được ngành GD&ĐT đưa ra là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện... Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; phát huy vai trò tổ tư vấn tâm lý học đường, triển khai các biện pháp, kỹ thuật tư vấn tâm lý nhằm hỗ trợ khi học sinh phát sinh các tình huống ứng xử, mâu thuẫn trong môi trường học đường. Thường xuyên rà soát, theo dõi, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý tận gốc tình trạng học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Về phía học sinh, cần có ý thức rèn luyện và tìm hiểu, nâng cao ý thức về hành động cũng như hậu quả của những hành động bạo lực đó. Các nhà trường cần chủ động trong việc trao đổi thông tin với gia đình học sinh để có thể nắm bắt tình hình cũng như biểu hiện của học sinh.

Đối với gia đình, phụ huynh cần thay đổi quan điểm giáo dục con cái, dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt kịp thời những thay đổi trong tâm sinh lý của học sinh để có phương án giải quyết...

Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, các địa phương thực hiện quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự trong ngành giáo dục; phối hợp điều tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trong học sinh.

Tiếp tục triển khai mô hình “phiên tòa giả định”, diễn đàn “xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” nhằm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường... Tăng cường hơn nữa vai trò của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, tố giác, ngăn chặn các nguy cơ gây ra bạo lực học đường.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12) tại Hội trường tầng 1, UBND tỉnh. Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Tin liên quan: “Tư lệnh” ngành nêu 7 giải pháp phát triển ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh Sáng nay (16/12), sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở NN&PTNT, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục với phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập.

Nhóm P.V