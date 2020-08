Ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh vững vàng trên chặng đường mới

Là một trong những ngành có mặt đầu tiên trong những ngày thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, suốt 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh trong từng giai đoạn.

Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh được đầu tư hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch các thủ tục hành chính.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã công bố danh sách các bộ, ngành, trong số đó có Bộ Thông tin - Tuyên truyền (nay là Bộ TT&TT) với chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động Nhân dân kháng chiến cứu quốc. Trải qua 75 năm với những đổi thay về tên gọi, Bộ TT&TT đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực được giao.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngày 12/8/2004, Sở TT&TT Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UB-NV của UBND tỉnh. Ngay từ khi ra đời, với chức năng của mình, Sở TT&TT Hà Tĩnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về lĩnh vực TT&TT.

Hệ thống đài vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh Intetnet

Đặc biệt, trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về báo chí, đã phối hợp chỉ đạo, định hướng đúng đắn công tác tuyên truyền của báo chí trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại được quan tâm đúng mức, góp phần vào việc giới thiệu hình ảnh Hà Tĩnh với thế giới cũng như đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Sở TT&TT Hà Tĩnh còn phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ về cung cấp ấn phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình; về phòng chống tội phạm, buôn lậu, đảm bảo an toàn, an ninh hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; phòng chống in, phát hành lậu xuất bản phẩm…

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh và Công an huyện Lộc Hà triệu tập 1 trường hợp có hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Công tác QLNN về công nghệ thông tin và hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tiếp tục đạt nhiều thành tựu. Đến nay, hoạt động của cơ quan nhà nước đều đã được thực hiện trên môi trường mạng từ cấp tỉnh đến cấp xã với 100% cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính, mạng LAN, internet; 100% văn bản gửi nhận trực tuyến giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, trên 95% giữa cơ quan cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh và huyện (trừ các văn bản mật); 100% cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Vị trí xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử của Hà Tĩnh, trong một số năm đã vươn lên top 10 của cả nước.

Trên lĩnh vực QLNN về bưu chính viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện đã có những bước tiến đáng kể, phát huy vai trò trong phát triển Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, xây dựng đô thị thông minh.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Qua nhiều năm đầu tư và phát triển hạ tầng TT&TT, đến nay, toàn tỉnh có 3.100 trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS), dịch vụ di động, 3G, 4G phủ sóng rộng khắp thôn, xóm; trên 10.000 km cáp quang nội tỉnh kết nối đến 100% xã, phường, thị trấn và trên 99% số thôn trên địa bàn tỉnh; 333 bưu cục, điểm phục vụ bưu chính, đảm bảo 100% xã có điểm phục vụ bưu chính cung cấp đầy đủ dịch vụ bưu chính.

Về phát triển thuê bao, đến nay, toàn tỉnh có 1.196.785 thuê bao điện thoại di động (đạt mật độ 93 thuê bao/100 dân), 7.665 thuê bao điện thoại cố định và 129.548 thuê bao internet băng rộng cố định.

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh tại Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh)

Ông Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh chia sẻ: “Kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra cho ngành TT&TT nói chung và Sở TT&TT Hà Tĩnh nói riêng nhiều thử thách, trọng trách mới; đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển chính quyền số và kinh tế số của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát huy truyền thống 75 năm thành lập ngành, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, sở sẽ tập trung nâng cao năng lực QLNN trên các lĩnh vực; đặc biệt là thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử, chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xứng đáng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững”.

Phong Linh