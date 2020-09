Ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Hôm nay (28/8), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước...