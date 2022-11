Tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Tĩnh và các tỉnh biên giới của Lào đã phối hợp tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt - Lào, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới…