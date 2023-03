Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; tập trung cao cho nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh thu hút đầu tư; quyết liệt trong nhiệm vụ thu ngân sách…

Chiều 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá tình hình KT-XH quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong phiên làm việc chiều nay, lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung đánh giá các chỉ số tăng trưởng và tình hình chung của các ngành, lĩnh vực. Cùng đó, nêu những khó khăn khiến một số chỉ số còn đạt thấp, giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, ngành công nghiệp do một số sản phẩm chủ lực như thép, sợi đạt sản lượng thấp; tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn chưa hòa lưới trở lại nên chỉ số sản xuất công nghiệp chưa thể phục hồi như cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng Cục Thống kê Trần Thanh Bình: Trong quý II, kỳ vọng các các dự án xây dựng khối lượng lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion, dự án khu nhà ở của Tập đoàn Hà Mỹ Hưng; tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới trở lại sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thu ngân sách nội địa giảm 45% so với cùng kỳ chủ yếu do một số sắc thuế giảm như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế bảo vệ môi trường; thu tiền sử dụng đất; thuế thu nhập cá nhân.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long lý giải nguyên nhân thu ngân sách nội địa giảm trong quý I/2023.

Thu xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.870 tỷ đồng, bằng 60% cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do những tháng đầu năm, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đang hạn chế việc nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Formosa Hà Tĩnh đã bắt đầu có những tín hiệu phục hồi từ cuối tháng 3.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo các ngành liên quan cũng báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho mùa du lịch; việc tập trung phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trong sản xuất vụ xuân và chăn nuôi; việc sắp xếp cán bộ công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập cơ sở hành chính, công tác tuyển viên chức...

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh phát sinh trên cây trồng, đảm bảo vụ xuân đạt kết quả cao.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp phát triển KT-XH thời gian tới như: tập trung cho công tác chuyển đổi số trong các ngành, địa phương; tập trung phục hồi sản xuất công nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để có phương án xử lý, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông tin việc triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành và những kết quả tích cực đạt được trong những tháng đầu năm, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận phiên họp.

Chỉ ra những lĩnh vực kết quả còn đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế. Theo đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; tập trung cao cho nhiệm vụ chuyển đổi số; tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Quyết liệt trong nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát các vấn đề tồn đọng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… Trước mắt, tập trung công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023.

Các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tập trung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phát triển, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Quý 1/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng gần 24% so với quý I/2022. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 627 triệu USD, tăng 45%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 703 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 26/3 đạt 570 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I ước đạt 3.431 tỷ đồng, đạt 18% dự toán, bằng 58% cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I ước đạt 9.865 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá. Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án nguồn vốn trong nước với tổng mức gần 500 tỷ đồng; thành lập mới 259 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 766 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả khởi sắc. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời.

Ngọc Loan - Lê Tuấn