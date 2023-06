Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội

Tại Hà Tĩnh, các cấp, ngành tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng đạt 7.448 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, bằng 82% cùng kỳ. Các dự án công nghiệp lớn trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, trong đó, dự án Nhiệt điện Vũng Áng II đã giải ngân hơn 23.000 tỷ đồng; dự án Nhà máy Pin VinES đang vận hành chạy thử, dự kiến đi vào sản xuất đại trà trong tháng 6; dự án Nhà máy Pin Lithium đã hoàn thành thủ tục thuê đất, hiện nhà đầu tư đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đang trong quá trình thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư... Tỉnh tổ chức khai trương mùa du lịch biển và nhiều hoạt động xúc tiến du lịch. Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, toàn tỉnh đón trên 390.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022 . Tỉnh tổ chức thành công hội nghị Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư; trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 36 dự án. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công triển khai trên địa bàn năm 2023 là 8.466 tỷ đồng. Giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 đạt 1.573/8.442 tỷ đồng, bằng 18,6% so với kế hoạch Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn năm 2022 (được Quốc hội cho phép kéo dài): Giải ngân đạt 222/357 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch, trong đó Chương trình dân tộc thiểu số đạt 65%, Chương trình giảm nghèo đạt 21%, Chương trình nông thôn mới đạt 66%. Kế hoạch vốn năm 2023: giải ngân đạt 23,7/246 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch; trong đó: Chương trình nông thôn mới đạt 10,15%, 2 chương trình còn lại chưa có khối lượng giải ngân. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân đạt 14/810 tỷ đồng, bằng 1,7% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm đạt thấp do các dự án thuộc Chương trình mới được giao kế hoạch trung hạn vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 nên thời gian này đang tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, chưa có khối lượng thi công), Công tác đền bù, GPMB, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh được tập trung chỉ đạo. Đến nay, công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng đạt 99,8%, phê duyệt phương án bồi thường đạt 91%, bàn giao mặt bằng đạt 87%; giải ngân tiền đền bù GPMB 876 tỷ đồng/2.579 tỷ đồng, đạt 34%...