Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Mỹ để dự hội nghị cấp ASEAN - Mỹ vào giữa tháng 5.

“Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ giữa hai bên sẽ diễn ra ngày 12-13/5 tại thủ đô Washington của Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị này, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu hồi tháng 9/2021. Ảnh: VGP .

Bà Hằng cho hay quan hệ Việt - Mỹ đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Trên cơ sở đó, chúng tôi mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới”, bà Hằng nói.

Tổng thống Biden hồi năm ngoái tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Ông đồng thời so sánh mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN như “trục then chốt” giúp duy trì sự bền vững, thịnh vượng và an ninh cho toàn khu vực.

Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2022, cho biết sự kiện vào tháng 5 là Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ lần thứ hai kể từ năm 2016, cũng là hội nghị đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo hai bên từ năm 2017.

Các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Mỹ dự kiện thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm ứng phó Covid-19 và an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hợp tác hàng hải, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và giao lưu nhân dân, cũng như kết nối và can dự kinh tế.

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ năm 1995, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam năm 2016.

Tháng 3/2018, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đến Đà Nẵng, đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam trong hơn 40 năm. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ mức 450 triệu USD năm 1994 lên đạt 90,8 tỷ USD năm 2020.

Theo Vũ Anh/VNE