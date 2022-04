Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững

Kinh tế - xã hội Hà Tĩnh quý I/2022 có nhiều điểm sáng Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh quý I năm 2022 vẫn có nhiều điểm sáng. Công tác chỉ đạo điều hành bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, về kinh tế, sản xuất vụ xuân 2022 cơ bản đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ và diện tích trong điều kiện giá vật tư đầu vào tăng cao, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt trên 59.872 ha; diện tích cây trồng cạn (rau, đậu, ngô, lạc...) đạt trên 21.313 ha; hiện các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Dịch bệnh trong chăn nuôi quý I cơ bản được kiểm soát. Tổng đàn gia súc, gia cầm và sản lượng thịt hơi duy trì ổn định. Kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 329 triệu USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 729 triệu USD, tăng 2,75% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ, du lịch đang từng bước phục hồi và thích ứng với tình hình mới. Thu ngân sách trên địa bàn quý I đạt 5.769 tỷ đồng, đạt 35% dự toán tỉnh giao, tăng 52% so với cùng kỳ. Văn hoá – xã hội tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực, đặc biệt, tỉnh tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch COVID -19. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh quý I năm 2022 mới đạt 267 tỷ đồng, bằng 4,96% kế hoạch vốn giao từ đầu năm. Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, nhất là các dự lớn, trọng điểm; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; tập trung cao, quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ xuân an toàn, thắng lợi, xây dựng và tổ chức triển khai sớm đề án sản xuất hè thu. Kịp thời triển khai chương trình phục hồi du lịch Hà Tĩnh; khôi phục lại các ngành dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thí điểm đón khách du lịch quốc tế; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho mùa du lịch biển năm 2022; thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội...