Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về đôn đốc nhiệm vụ trọng tâm sau tết; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vấn đề mở đầu cuộc họp.

Sáng 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 2/2024 nghe tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng các Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành tham dự.

Thực hiện nghị quyết của Chính phủ và các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Nhờ đó, kết quả phát triển KT-XH đạt khá; đảm bảo các điều kiện để Nhân dân vui tết, đón xuân vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà báo cáo kết quả KT-XH 2 tháng đầu năm.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 2 tháng ước tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại, dịch vụ, du lịch khá ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm ước đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 956 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp thời điểm đầu năm chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ đông 2023 và triển khai sản xuất vụ xuân 2024. Đến nay, vụ xuân đáp ứng yêu cầu tiến độ, thời vụ, hiện các trà lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Cùng đó, các địa phương tổ chức kế hoạch ra quân tết trồng cây, đến nay, đã trồng được 1,1 triệu cây.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 2 tháng ước đạt 2.900 tỷ đồng, đạt 16% dự toán, tăng 30% cùng kỳ. Đầu tư công tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; đến nay, cơ bản hoàn thành phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương kế hoạch năm 2024, giải ngân đến ngày 16/2 đạt 586 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán trên địa bàn.

Hoạt động thu hút đầu tư, thành lập mới doanh nghiệp có tín hiệu tốt. Đến nay, đã chấp thuận 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 817 tỷ đồng; thành lập mới gần 140 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 661 tỷ đồng.

Về văn hóa – xã hội, các hoạt động mừng đảng, mừng xuân được tổ chức vui tươi, phấn khởi. Công tác chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán được quan tâm; có gần 263.000 suất quà với tổng số tiền gần 106 tỷ đồng được cho các đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp tết Nguyên đán nhìn chung ổn định.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh: Tình hình an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán vừa qua được đảm bảo, các số liệu về tội phạm đều giảm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm; hoạt động vui chơi, giải trí, tình hình an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán; đồng thời nêu một số đề xuất, giải pháp để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH trong những tháng tới, tập trung các lĩnh vực như: thu ngân sách, đầu tư công, giải phóng mặt bằng cho dự án, xây dựng nông thôn mới...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ KT-XH trong từ những tháng đầu năm; đảm bảo cho Nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành. Định kỳ hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Cục Thống kê rà soát, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh số liệu các ngành, lĩnh vực, các chỉ tiêu KT-XH.

Về nhiệm vụ cụ thể, các cấp, ngành triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm; tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc; quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung bám các nhiệm vụ chi để thực hiện, giải ngân đảm bảo tiến độ.

Nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, tiến độ quy hoạch khu công nghiệp và xử lý các vướng mắc tại các khu công nghiệp; rà soát Quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ; triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất. Quyết liệt tập trung, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Rà soát, đánh giá, tham mưu hỗ trợ các trường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đạt chuẩn; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung ký kết với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tập trung triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tập trung nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết vướng mắc, tồn đọng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức.

