Trao thưởng cho các lực lượng xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sau hơn 1 tháng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chiều 23/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tham dự lễ trao thưởng có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các địa phương chủ động đánh giá tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm.

Sau hơn 1 tháng ra quân, toàn lực lượng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về tội phạm hình sự. Nhất là các vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả sau 1 tháng ra quân

Không chỉ đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo, giết người và các trọng án khác; liên tiếp bắt, vận động đầu thú thành công 3 đối tượng truy nã.

Động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đợt cao điểm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an nói chung và Phòng Cảnh sát sát hình sự nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Mặc dù lực lượng công an đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nhưng tình hình tội phạm vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Do vậy, thời gian tới, lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm cho Nhân dân.

Tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các cấp, ngành để Công an Hà Tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa và trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Văn Hùng – Anh Cường