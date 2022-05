Hà Tĩnh phát động ra quân “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”

Trong 3 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 711,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,4% (vượt chỉ tiêu giao 2,9%); tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 91.112 người (tăng 506 người so với cùng kỳ năm 2021); tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 41.775 người (tăng 1.147 người so với cùng kỳ năm 2021); số người tham gia BHTN là 79.761 người (tăng 511 người so với cùng kỳ năm 2021); tổng số người tham gia BHYT là 1.109.733 người (tăng 10.471 người so với cùng kỳ năm 2021).