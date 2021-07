Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích, nghĩa trang liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 23/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Thạch Hà), Khu di tích lịch sử Nga ba Đồng Lộc (Can Lộc), Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ), Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (Hương Sơn) và Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.