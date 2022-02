Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra một số dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận các chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trọng điểm trong việc huy động nguồn lực, phối hợp tốt với sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Sáng 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn KKT Vũng Áng và làm việc với lãnh đạo thị xã Kỳ Anh về công tác GPMB. Cùng đi có Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và thị xã Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra hình sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã kiểm tra thực tế, nắm tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) và tiến độ thi công các dự án: Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, FHS tiếp tục ổn định sản xuất, khẳng định những đóng góp to lớn đối với nền kinh tế tỉnh nhà. Theo đó, sản lượng thép tiêu thụ năm 2021 của FHS đạt 6,3 triệu tấn, mang lại cho Formosa Hà Tĩnh doanh thu khoảng 5 tỷ USD (tăng 76% so với năm 2020), đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên đoàn nghe đại diện FHS báo cáo tình hình sản xuất, kế hoạch đầu tư năm 2022

Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, FHS vẫn bố trí lao động, duy trì sản xuất ở một số bộ phận chính. Trên nền tảng tăng trưởng năm 2021, FHS đang đặt ra nhiều kỳ vọng lớn trong năm 2022.

Tại công trường thi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES, sau hơn 1 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác san lấp mặt bằng, ép cọc, đổ bê tông nền nhà xưởng. Các đơn vị nhà thầu quyết tâm hoàn thành dựng nhà xưởng trong tháng 5/2022.

Nhà thầu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (bắt đầu triển khai xây dựng chính thức từ ngày 5/11/2021) hiện tại Tổng thầu EPC đang triển khai công tác thiết kế, mua sắm thiết bị, san lấp mặt bằng, đóng cọc khu vực nhà máy chính, xây dựng văn phòng điều hành công trường và các công tác chuẩn bị khác.

Chủ tịch UBND tỉnh nghe đại diện chủ đầu tư và nhà thầu báo cáo tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Làm việc với TX Kỳ Anh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đại diện lãnh đạo TX Kỳ Anh cho biết, năm 2022, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh thực hiện công tác GPMB đối với 59 dự án, diện tích phải thu hồi 1.523 ha đất, có 4.214 lượt hộ bị ảnh hưởng, 994 hộ phải di dời, 765 hộ phải cấp tái định cư, có 4.461 ngôi mộ phải cất bốc.

Để thực hiện tốt công tác GPMB, ngày từ đầu năm, địa phương đã rà soát cụ thể các dự án triển khai, xây dựng kế hoạch, lộ trình của từng dự án, phân công lãnh đạo UBND và các phòng, ban, ngành phụ trách; sắp xếp, kiện toàn lại Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phân công nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án.

Nhìn chung, công tác GPMB đang được triển khai theo đúng tiến độ, cơ bản đáp ứng bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao FHS đã duy trì sản xuất xuyên tết, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cũng như kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm. Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh nhưng FHS đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng ghi nhận các chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trọng điểm đã, đang phối hợp tốt với sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của doanh nghiệp cũng như địa phương, vì vậy cần tập trung thi công để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng Sơn Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các cấp, các ngành thị xã Kỳ Anh đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trước trong và sau tết, tạo niềm tin, niềm phấn khởi trong cán bộ và nhân dân.

Thanh Hoài – Lê Tuấn