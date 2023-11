Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

Trưa nay (14/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến thăm Thượng úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) bị thương trong khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân.