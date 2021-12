Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Hà Tĩnh năm 2021

Tốc độ tăng trưởng GDRP năm 2021 của Hà Tĩnh ước tăng 5,02% so với năm 2020, xếp thứ 4 trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Sáng 29/12, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021.

Đại biểu dự họp báo.

Theo số liệu công bố, tốc độ tăng trưởng GDRP năm 2021 của Hà Tĩnh ước tăng 5,02% so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 67,03 triệu đồng/người/năm (tăng 4,91 triệu đồng/người/năm so với năm 2020).

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,52%; khu vực công nghiêp - xây dựng chiếm 43,95%; khu vực dịch vụ chiếm 31,76%; khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,77%.

Ông Trần Thanh Bình - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh thông tin số liệu thống kê năm 2021.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, năng suất cây trồng đạt khá, đặc biệt là lúa xuân đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay với 58,95 tạ/ha; chăn nuôi trâu, bò, lợn vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch; sản lượng gỗ khai thác tăng so với cùng kỳ; sản xuất thủy sản đang nỗ lực ổn định trong trạng thái bình thường mới và tuân thủ các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tính chung cả năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 16,03%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,93%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 7,09%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 5,77%. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2021 ước tính tăng 12,64% so với năm trước.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vai trò “hạt nhân” trong việc thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Hà Tĩnh.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,71% so với năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 51,3% so với năm trước.

Tính đến ngày 15/12/2021, toàn tỉnh thành lập mới 1.086 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 13.259 tỷ đồng (tăng 15,6% về số lượng và 80% về số vốn đăng ký). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,2 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là 7,8 tỷ đồng).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước tính đạt 46.778,58 tỷ đồng, giảm 0,42% so với năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2021 ước tính đạt 41.939,38 tỷ đồng, chiếm 89,65% tổng mức và tăng 1,99% so với năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 3.491,20 tỷ đồng, giảm 18,51%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 7,35 tỷ đồng, giảm 36,37%; doanh thu dịch vụ khác đạt 1.339,65 tỷ đồng, giảm 13,87%. Doanh thu vận tải, kho bãi năm 2021 ước đạt 4.341,47 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà báo Nguyễn Công Tường (Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Tĩnh): Đề nghị Cục Thống kê thông tin thêm về những khó khăn của hoạt động thương mại - dịch vụ khi có mức tăng trưởng âm (-0,7%) và nhận định tình hình hoạt động thương mại dịch vụ Hà Tĩnh năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2020; mức tăng chủ yếu do giá thép tăng cao nên Formosa đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thép (xuất khẩu thép từ Formosa ước đạt 1,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tính đến ngày 15/12/2021 đạt 15.302,89 tỷ đồng, bằng 151,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: thu nội địa ước đạt 7.881,28 tỷ đồng tăng 11,49% so với năm 2020; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 6.668,98 tỷ đồng, tăng 218,71% so với năm trước. Tổng chi NSNN trên địa bàn tính đến ngày 15/12/2021 đạt 19.975,13 tỷ đồng bằng 105,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Trần Hoài Nam - Trưởng phòng Thống kê kinh tế (Cục Thống kê) làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu tại buổi họp báo.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 27.314 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch giao và tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với 31% GRDP.

Trong năm, chỉ số giá CPI tăng 1,45% so với cùng kỳ năm trước.

Về lĩnh vực xã hội, dân số trung bình năm 2021 ước tính 1.314.056 người, tăng 1,34% so với năm 2020 (tăng 17.434 người).

Theo kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 4,68% (17.848 hộ, tương ứng 38.876 khẩu); tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,09% (19.426 hộ, tướng ứng 60.896).

Năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; giữ vững chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc để xử lý triệt để ổ dịch. Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin và tiếp tục linh hoạt trong việc cách ly, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tại buổi họp báo, Cục Thống kê cũng đã dành nhiều thời gian giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu về vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 như: những yếu tố tạo ra kết quả tăng trưởng kinh tế GRDP trong điều kiện khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh; những khó khăn của hoạt động thương mại - dịch vụ khi có mức tăng trưởng âm (-0,7%); khuyến nghị những chính sách để ổn định chỉ số CPI trong năm 2022…

Dương Chiến