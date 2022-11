Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chiều 23/11, tại thôn Đông Quang Trung xã Tùng Lộc (Can Lộc), tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành cùng cử tri 9 xã, thị trấn thuộc huyện Can Lộc gồm: Thanh Lộc, Vượng Lộc, Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Thuần Thiện, Thiên Lộc, Trung Lộc, Tùng Lộc và thị trấn Nghèn.