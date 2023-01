Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng năm 2023

Tại Hà Tĩnh, kinh tế - xã hội năm 2022 nhìn chung giữ xu hướng phục hồi và phát triển. Về kinh tế, tăng trưởng ước đạt 3,98%; trong đó: khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 3,23% (công nghiệp giảm 8,66%, xây dựng tăng 24,88%), khu vực nông nghiệp tăng 0,83%, khu vực dịch vụ tăng 13,08%. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Năm 2022, có thêm huyện Hương Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn NTM; về cấp xã, toàn tỉnh có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách vượt so với dự toán, đạt trên 18.000 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 103,7% so với năm 2021. Giải ngân đầu tư công đạt trên 9.000 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch. Về văn hóa, xã hội, tỉnh tổ chức tốt các sự kiện, hội nghị lớn như: Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào… Chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khá; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định. Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại. Năm 2023, Hà Tĩnh xác định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt trên 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.000 tỷ đồng; hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 22,2%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 93%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,6-0,7%; tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 80%; 93,8% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 88%; tỷ lệ che phủ rừng trên 52%; trên 90% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện...