Gặp mặt cộng tác viên Báo Hà Tĩnh - cuộc hội ngộ thân tình

Trong những niềm hân hoan, háo hức hội ngộ ngày cuối năm, hôm nay, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh và đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên lại có dịp cùng nhau hội ngộ trong không gian chan hoà tình thân...

Người ta thường nói, cộng tác viên, thông tin viên (CTV, TTV) là những cánh tay nối dài của mỗi tờ báo nhưng với Báo Hà Tĩnh, họ còn giống như những người thân đi xa, mỗi dịp tết đến lại trở về nhà trong niềm mong ngóng đợi chờ, trong tình thương mến giản dị dành cho nhau. Điều đó không có nghĩa là chỉ đến dịp này, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh mới có cơ hội gặp gỡ CTV, TTV của mình mà đó là cảm xúc của ngày hội ngộ. Hội ngộ để tỏ bày với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn.

Một số gương mặt CTV tiêu biểu của Báo Hà Tĩnh trên các lĩnh vực.

Mỗi một lần gặp gỡ, những cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Hà Tĩnh lại có dịp nhìn lại hành trình phát triển của mình, từ đó, nhìn rõ hơn, bao quát hơn và sâu hơn về những đóng góp của đội ngũ CTV, TTV trong những thành quả đã đạt được. Báo Hà Tĩnh tự hào khi mỗi một dịp cuối năm như thế này lại có cơ hội được đón tiếp những gương mặt quen thuộc - những “cây đa, cây đề”, những người đồng hành bền bỉ trong đội ngũ CTV. Đó là Tiến sĩ Đặng Duy Báu, Tiến sỹ Võ Hồng Hải, Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Nhà văn Đức Ban, Nhà báo Phan Trung Thành, Thạc sỹ Bùi Đức Hạnh...

Tiến sỹ Đặng Duy Báu trong một lần trò chuyện với phóng viên Báo Hà Tĩnh về đề tài văn hóa Hà Tĩnh.

Đây cũng là dịp để Báo Hà Tĩnh nhắc nhớ về những CTV ở xa với sự biết ơn sâu sắc. Đó là những chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh như các GS, PGS: Phong Lê, Bùi Đình Phong, Nguyễn Huy Mỹ, Trần Thị An, Biện Minh Điền, Hoàng Trọng Canh, Nguyễn Toàn Thắng; Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Song Hương... Với kiến thức sâu rộng của mình, các CTV không chỉ mang đến những bài viết chuyên sâu, có sức nặng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội mà còn luôn sẵn sàng tương tác, hỗ trợ phóng viên Báo Hà Tĩnh triển khai một số chuyên đề và chia sẻ thông tin khi phóng viên cần.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Song Hương (ở Pháp) - một trong những CTV đầy tâm huyết và trách nhiệm trên lĩnh vực văn hóa.

Hoạt động gặp mặt CTV, TTV hằng năm cũng đem đến cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh niềm hân hoan khi thấy được sự phát triển không ngừng của đội ngũ CTV, TTV. Trong suốt hơn 61 năm hình thành và phát triển, đội ngũ CTV luôn luôn có sự nối tiếp thế hệ. Những gương mặt cũ - mới trên nhiều lĩnh vực với bút lực dồi dào, sự sáng tạo, năng động và tinh thần trách nhiệm cao đã làm giàu thêm thông tin cho Báo Hà Tĩnh.

Đặc biệt, tuy hoạt động bên ngoài tòa soạn nhưng nhiều CTV lại rất gắn bó hiểu rõ những chiến lược đổi mới về nội dung cũng như hình thức của Báo Hà Tĩnh. Trong mỗi bước chuyển mình, phát triển của tờ báo, những “phóng viên bên ngoài tòa soạn” này cũng tự học hỏi, trau dồi, đầu tư phương tiện để thay đổi cách làm báo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại. Rất nhiều trong số họ đã trở thành gương mặt chủ lực trong một số chuyên mục, đề tài. Đặc biệt, nhiều CTV không chỉ hoạt động độc lập mà còn có sự phối hợp với Báo Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện nhiều đề tài, nhất là những chuyên đề chuyên sâu và các sản phẩm đa phương tiện. Trong đó, một số tác giả đã đạt giải cao tại Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Trần Phú và một số giải báo chí khác.

CTV Thái Văn Sinh (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh đạt giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2022 vinh dự được chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh.

Trong cuộc gặp gỡ đầm ấm hôm nay, Báo Hà Tĩnh cũng được hội ngộ những CTV, TTV tiêu biểu trên lĩnh vực thời sự như: Trương Quang Đức (Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh); Xuân Lý, Văn Hùng, Đặng Thanh Ngà, Nguyễn Nga, Anh Cường (Công an tỉnh); Thế Mạnh, Thanh Giang, Minh Toàn (BĐBP tỉnh), Dương Hoàng, Xuân Liệu, Trọng Sơn, Văn Đức, Đinh Thanh (Bộ CHQS tỉnh); Thu Hòa, Tuấn Dũng, Thanh Loan, Nhật Thắng (Sở Y tế); Nguyễn Nga, Ái Vân (Sở VH-TT&DL); Thúy Quỳnh (Thạch Hà); Đức Đồng (Nghi Xuân); Võ Đạt, Minh Đông (Can Lộc); Lang Quốc Khánh (Nghệ An)... Với sự năng động, nhạy bén trong tìm kiếm nguồn tin và phản ánh nhanh, chính xác, hấp dẫn, đội ngũ CTV, TTV này đã góp phần giúp Báo Hà Tĩnh thắm sắc hơn trên cung đường đa phương tiện, đa nền tảng.

CTV Đức Đồng (Nghi Xuân) - một trong những CTV xuất sắc của Báo Hà Tĩnh với lĩnh vực cộng tác đa dạng.

Báo Hà Tĩnh cũng có dịp bày tỏ sự trân trọng đối với tác giả những bức ảnh, những thước phim đã làm cho tác phẩm thêm phần trọn vẹn. Đó là những tay máy đầy đam mê như: Đậu Bình, Hương Thành, Đậu Hà, Ánh Dương... với sự đầu tư không ngừng về phương tiện cũng như kỹ thuật nhiếp ảnh. Không chỉ cần mẫn sáng tác ảnh về phong cảnh quê hương, những CTV này còn luôn sẵn sàng hợp tác với các phóng viên, phối hợp thực hiện nhiều bức ảnh, thước phim, nhất là quay và chụp bằng flycam cho một số sản phẩm eEmagazine, các chuyên đề chuyên sâu.

Nhà báo Trà Giang (Báo Kinh tế nông thôn) là CTV của Báo Hà Tĩnh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Những năm qua, bên cạnh sự phát triển của báo điện tử, ấn phẩm Hà Tĩnh cuối tuần của Báo Hà Tĩnh cũng thu hút sự cộng tác của nhiều tác giả. Tiếp nối những tác giả có thâm niên cộng tác như: Duy Thảo, Đức Ban, Lê Quốc Hán, Yến Thanh, Nguyễn Ngọc Phú, Phan Trung Hiếu.... là sự xuất hiện thường xuyên của những tác giả có bút lực dồi dào như: Thái Văn Sinh, Trần Quỳnh Nga, Trần Thị Tú Ngọc, Bùi Việt Phương, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Doãn Việt, Hồ Minh Thông, Trần Việt Hoàng... Những tác phẩm của họ cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo cả về nội dung lẫn cách chuyển tải, bắt nhịp với hơi thở thời đại cũng như sự phát triển chung của văn học nghệ thuật nước nhà. Và hôm nay, trong cuộc hội ngộ này, Tòa soạn cũng sẽ được nghe thêm nhiều ý kiến đóng góp của họ, để ấn phẩm Hà Tĩnh cuối tuần ngày càng hay hơn, chất lượng hơn, tạo được nét riêng độc đáo của Báo Hà Tĩnh.

CTV Trần Quỳnh Nga trong một chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa.

Trong tổng số hơn 300 CTV của Báo Hà Tĩnh hiện nay có khoảng 100 người là CTV thường xuyên. Với những nỗ lực của tòa soạn cùng với sự hợp tác tích cực và trách nhiệm của đội ngũ CTV, mối quan hệ phối hợp, đồng hành ngày càng được siết chặt; thể hiện rõ trong quá trình tuyên truyền về các sự kiện văn hóa - chính trị - xã hội, trong các diễn biến thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn... Dưới sự kết nối, định hướng của lãnh đạo các phòng chuyên môn và sự trao đổi thường xuyên của phóng viên, nhiều CTV, TTV đã trở thành “cánh tay nối dài”, giúp Báo Hà Tĩnh đưa thông tin đến bạn đọc nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Mùa xuân trở về cùng bao tin yêu, hy vọng. Và “những người thân ở xa” của Báo Hà Tĩnh cũng đã “về nhà” trong nỗi đợi chờ, háo hức. Trong những trao gửi thân thiết, những chia sẻ chân thành, trong những kỳ vọng mới, họ sẽ cùng với Ban biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh gieo lên những hạt mầm mới, góp phần đưa Báo Hà Tĩnh đi xa hơn, đến gần hơn với công chúng khắp bốn phương.

