Gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn ở huyện ven biển Hà Tĩnh

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút thực hiện các phần việc chính, trọng tâm đúng tiến độ, đúng quy định để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cử tri thôn Long Hải, xã Thạch Kim bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với các ứng cử viên HĐND các cấp...

Do đặc thù của một xã ven biển, có nhiều cử tri hàng ngày phải lao động xa bờ, nên xã Thạch Kim gặp khó khăn trong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cư tri nơi cư trú để chuẩn bị hiệp thương vòng 3 gặp khó khăn. Tuy nhiên, do chuẩn bị tốt, vào cuộc với quyết tâm cao nên các vấn đề trên đã được tháo gỡ.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Kim Lê Đình Sương cho biết: “Đến thời điểm này, ngoài thành lập xong 6 tổ bầu cử thì chúng tôi cũng đã tổ chức 6 cuộc lấy ý kiến của cử tri ở tất cả 6 thôn trong xã. Trong quá trình tổ chức, các thôn đều đủ số cử tri theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình, trách nhiệm, có tính xây dựng. Các ứng cử viên cũng đều được tín nhiệm cao”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền thông tin thêm: “Từ ngày 23/3, tất cả các địa phương trong toàn huyện đang tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đến thời điểm này, đã hoàn thành 70% khối lượng công việc và dự kiến đến ngày 7/4 sẽ thực hiện xong. Qua phản ánh của Uỷ ban MTTQ các xã thì tất cả các ứng cử viên đã được lấy ý kiến đều được cử tri đều đồng tình, đánh giá cao, ghi nhận tốt, không có ý kiến trái chiều...".

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lộc Hà kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở xã Bình An.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác, công tác tuyên truyền bầu cử ở Lộc Hà đang được diễn ra rầm rộ. Chị Nguyễn Thùy Mỹ - công chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lộc Hà thông tin: “Để tuyên truyền công tác bầu cử, đến thời điểm này, toàn huyện đã làm được 226 m2 biển tường, 29 cụm pano tấm lớn (khoảng 316 m2), treo 30 khẩu hiệu trên các trục đường chính, làm 45 áp phích, treo hàng ngàn cờ Đảng và cờ Tổ quốc, thực hiện gần 400 lượt truyền thanh di động…”.

Công an xã Thạch Châu chuẩn bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để chuẩn bị tuần tra kiểm soát địa bàn.

Để hướng tới một kỳ bầu cử thành công, an toàn, công tác đảm bảo ANTT, giữa vững sự bình yên trên địa bàn cũng luôn được quan tâm, trong đó lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng là nòng cốt. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống đã được xây dựng sát đúng, nhân lực và phương tiện luôn sẵn sàng, các địa bàn nhạy cảm về ANTT luôn được theo dõi sát sao.

Công an huyện Lộc Hà tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã thành lập đội nghiệp vụ của Công an huyện và chỉ đạo, phối hợp với công an các xã, thị trấn liên tục bám nắm địa bàn để nghe ngóng thông tin, tình hình và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Qua đó, kịp thời thông tin, tham mưu, xử lý nên đến thời điểm này, tất cả đều ổn định, địa bàn bình yên.

Dự báo trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT nên thời gian tới, theo từng giai đoạn tiến độ của công tác bầu cử, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ các cuộc lấy ý kiến cử tri, vận động, tiếp xúc cử tri, bỏ phiếu... Ngoài theo dõi sát sao các đối tượng có biểu hiện chống phá, Công an Lộc Hà cũng sẽ phối hợp với quân sự, biên phòng để tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, không để xẩy ra hiện tượng phát tờ rơi tung tin thất thiệt đối với các ứng cử viên”.

Các thành phần có liên quan đóng góp ý kiến trong hội nghị hiệp thương lần 2 giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp về mọi mặt, huyện Lộc Hà cũng đã và đang tập trung cao, tích cực chuẩn bị, từng bước thực hiện các phần việc theo khung kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy trình, quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần khẳng định: “Huyện Lộc Hà đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các phần việc được tiến hành bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ, đúng quy định. Chúng tôi đã làm tốt công tác nhân sự và đã thiệu 652 ứng cử đại biểu HĐND các cấp; trong đó, 2 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 590 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu đảm bảo cả về cơ cấu, thành phần, các ứng cử viên đều có trình độ, đạo đức, uy tín".

Tiến Dũng