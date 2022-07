Hà Tĩnh - Vĩnh Phúc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nguyện hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết cùng toàn lực lượng công an nhân dân trong cả nước thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.