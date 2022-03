Hạnh phúc là luôn yêu thương và chia sẻ

Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc, công nhận ngày này như một sự kiện để thúc đẩy các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Đích đến cuối cùng của mọi mục tiêu phát triển được Liên Hợp quốc nêu rõ là hạnh phúc và an sinh của người dân. Vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Liên Hợp quốc sẽ đưa ra báo cáo chỉ số hạnh phúc toàn cầu, xếp hạng những nỗ lực của các nước trên thế giới vì mục tiêu này. Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên do Liên Hợp quốc tài trợ được công bố năm nay, Việt Nam đã thăng hạng từ vị trí thứ 83 lên 79, vị trí cao hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, trên nước láng giềng Trung Quốc (thứ 84) hay các quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia (81), Myanmar (126). Những nước đứng đầu bảng xếp hạng chủ yếu tập trung tại khu vực châu Âu với Đan Mạch đứng thứ 2, sau đó là Thụy Điển, Iceland và Hà Lan. New Zealand rớt một bậc, xuống vị trí thứ 9 và cũng là quốc gia duy nhất ngoài châu Âu đứng trong Top 10. Các nước khác được thăng hạng gồm Đức (từ thứ 17 lên 13) và Pháp (tăng hai bậc lên thứ 21). Trong khi đó, Anh giảm từ thứ 13 xuống 17 và Mỹ giảm một bậc xuống thứ 19. Các nước châu Phi như Lesotho, Botswana, Rwanda và Zimbabwe nằm cuối bảng xếp hạng; Aghanistan được đánh giá là nước kém hạnh phúc nhất thế giới trong năm nay. Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam