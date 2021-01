HĐND huyện Kỳ Anh xem xét ban hành 6 nghị quyết ở kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Tại kỳ họp thường kỳ cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) dự kiến thông qua 6 nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH năm 2021 và những năm tiếp theo.

Sáng nay (4/1), HĐND huyện Kỳ Anh khai mạc Kỳ họp thứ 16, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2020, huyện Kỳ Anh có 12/17 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch của Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá trị hiện hành của huyện Kỳ Anh đạt 102,45% kế hoạch (cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 42,54%, thương mại - dịch vụ 27,28%, nông - lâm - ngư nghiệp 30,18%).

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.563,5 tỷ đồng, đạt 109,4% KH; thu nhập bình quân đầu người 37,83 triệu đồng, đạt 107,72% KH.

Trong năm, huyện xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia, lũy kế đến nay có 44/56 trường đạt chuẩn; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 89,1%, đạt 100% KH. Các lĩnh vực như: Cải cách hành chính, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, QP- AN được giữ vững.

Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân quan tâm thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu, diện mạo nông thôn thay đổi, nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh được hình thành, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp.

Năm 2020, huyện có thêm 39 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số lên 69 khu dân cư; 235 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số lên 634 vườn; dự kiến có 5 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; toàn huyện có 392 đạt chuẩn/400 tiêu chí NTM (tăng 32 tiêu chí so với năm 2019), bình quân đạt 19,6 tiêu chí/xã; phát triển thêm 8 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.

Rà soát, đánh giá, lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng Kỳ Đồng cơ bản đạt đô thị loại V, theo đó hiện đã đạt 4/5 tiêu chí.

Năm 2021, huyện Kỳ Anh xác định mục tiêu: Chủ động, linh hoạt phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới. Giữ vững ổn định sản xuất gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch; tập trung cao cho xây dựng nông thôn mới và đô thị Kỳ Đồng; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.

Huyện đề ra các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 7.274 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 70 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người 41,16 triệu đồng/năm...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Kỳ Anh sẽ dành thời gian thảo luận các giải pháp phát triển KT- XH năm 2021. HĐND huyện dự kiến thông qua 6 nghị quyết, trong đó nghị quyết chuyên đề được người dân quan tâm đó là Quy định tạm thời một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX sẽ diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/1).

