HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII triệu tập kỳ họp bất thường vào ngày 24/3

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XVII để thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai mạc vào lúc 8h ngày 24/3/2020 tại hội trường số 1, tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề: Chính sách hỗ trợ đối với công an xã nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn;

Chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân chuyên trách trên địa bàn tỉnh;

Quy định mức chi hỗ trợ đối với đối tượng bị cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020;

Phân bố chi tiết kế hoạch vốn viện trợ ODA kinh phí sự nghiệp năm 2020;

Phân bổ vốn các chương trinh mục tiêu quốc gia năm 2020 nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;

Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C;

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kỳ họp bất thường lần này của HĐND tỉnh cũng xem xét báo cáo về tài chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

