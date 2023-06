Hương Khê cần hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, trong tư duy phát triển, Hương Khê cần định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế rừng, du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Sáng 8/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tới dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân nên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Chủ trì hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, chính sách đã được huyện vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được thực hiện ngày càng bài bản, đúng quy trình, quy định. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,9%, bằng 108% chỉ tiêu nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Trọng Vỹ tham luận với chủ đề một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy Đảng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng được chú trọng. Công tác đầu tư tôn tạo, tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm.

Đến nay, toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã hoàn thành 20/20 tiêu chí đang trình thẩm định (tăng 6 xã so với đầu nhiệm kỳ, đạt 90% chỉ tiêu); 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 119 khu dân cư mẫu, 1.348 vườn mẫu đạt chuẩn; 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh (tăng 18 sản phẩm so với đầu nhiệm kỳ, đạt 115% chỉ tiêu).

Bí thư Huyện đoàn Dương Hạnh Đạt tham luận với chủ đề thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được nâng cao.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Hương Khê tập trung triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng việc học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay.

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện: Đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để huy động sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phòng trào xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã phê duyệt, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu Nhân dân, doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, hoạt động kinh doanh.

Tập trung triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hương Khê đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phải đoàn kết, thống nhất, đổi mới, vì sự phát triển của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, vào cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tư duy phát triển, Hương Khê cần phải hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, trải nghiệm,…

Mặc dù Hương Khê là huyện duy nhất còn có 2 xã chưa đạt chuẩn NTM nhưng là địa phương có nhiều dư địa để xây dựng NTM bền vững, thực chất nếu có cách làm, biết khai thác tiềm năng. Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở, huyện cần khai thác, phát huy quỹ đất trồng cây lâu năm lớn nhất tỉnh, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cam, bưởi, chè công nghiệp...); phát triển kinh tế vườn đồi, kinh tế lâm nghiệp gắn với liên kết chế biến; phát triển chăn nuôi trang trại phù hợp quy hoạch, đảm bảo môi trường; phát triển các vùng trồng rừng nguyên liệu.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hình thành các mô hình, dự án sản xuất ở nông thôn, giải quyết căn cơ vấn đề lao động, việc làm, thu nhập cho người dân; phát huy cao hơn nữa vai trò trung tâm, chủ thể, sáng tạo của người dân nhưng không được huy động quá sức dân...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, Hương Khê có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái nên cần chú trọng việc quảng bá, khai thác. Cùng đó, làm tốt công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Quan tâm giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống dịch bệnh, thiên tai...

Dương Chiến