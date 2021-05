Kiểm tra việc niêm yết tiểu sử ứng cử viên, đảm bảo thuận tiện cho cử tri nghiên cứu, lựa chọn

Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu kiểm tra kỹ việc niêm yết tiểu sử các ứng cử viên, đảm bảo thuận lợi cho cho cử tri nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn, bầu những người xứng đáng.

Sáng 22/5, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra, làm việc với huyện Cẩm Xuyên về công tác chuẩn bị bầu cử. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử TDP 8, thị trấn Cẩm Xuyên và thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng.

Đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiểu thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hòm phiếu

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Cẩm Xuyên, đến thời điểm này, huyện đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri với tổng số 94.881 người tại 157 khu vực bỏ phiếu.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Tại mỗi khu vực bỏ phiếu, huyện đã thành lập tổ công tác để đảm bảo an ninh trật tự với sự tham gia của các lực lượng. Địa phương cũng xây dựng các kịch bản về các tình huống xảy ra trong ngày bầu cử để có giải pháp ứng phó.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn thành; công tác trang trí tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, Nhân dân phấn khởi, sẵn sàng cho ngày đi bầu cử.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh: Biên phòng sẽ chỉ đạo Đồn biên phòng có phương án ngày mai đi vận động những bà con ngư dân vùng biển tham gia đầy đủ

Tại buổi làm việc sau đó, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị trong công tác bầu cử của huyện Cẩm Xuyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên cơ bản đã được hoàn tất và sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Huyện cần rà soát và cập nhật lại danh sách cử tri. Phiếu bầu khi đã đóng dấu, hòm phiếu sau khi đã bỏ phiếu thì chúng ta phải có phương án bảo vệ cẩn thận.

Một số đại biểu đề xuất địa phương tập trung cao cho công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân ở những địa bàn trọng tâm, trọng điểm tham gia bầu cử đầy đủ; chú trọng khâu kiểm phiếu để tránh trường hợp khiếu kiện, khiếu nại, phải thực hiện bỏ phiếu lại...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Việc tuyên truyền cần phải cập nhật và tiếp tục làm. Khâu kiểm phiếu phải được triển khai khoa học, chặt chẽ để tránh khiếu kiện khiếu nại, nhất là tránh trường hợp phải bỏ phiếu lại.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch về công tác bầu cử trên tất cả các mặt. Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm hơn, gắn với đó là tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan lơ là”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị.

Huyện cần kiểm tra kỹ lưỡng việc niêm yết danh sách tiểu sử của các ứng cử viên ở những vị trí thuận lợi để các cử tri có điều kiện nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng trước khi bỏ phiếu; vệ sinh thật sạch sẽ khu vực diễn ra lễ khai mạc, khu vực bỏ phiếu, đảm bảo sự trang trọng; thời gian diễn ra khai mạc cần ngắn gọn, không quá 20 phút.

“Trong ngày diễn ra bầu cử, huyện cần đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện phân luồng vào, ra, chia nhóm, thời gian đi bầu để tránh tập trung đông người và thực hiện giãn cách theo quy định. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng công an và quân đội cần phối hợp chặt chẽ đến khi kết thúc bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên phải phân công các ban để tăng cường giám sát, kiểm tra các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo ngày hội diễn ra thành công và an toàn” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tặng khẩu trang y tế cho Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

Phan Trâm