Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng nay (21/7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đã đến dâng hương, hoa tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh).

Đặt vòng hoa, dâng hương các liệt sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do. Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đoàn nguyện hứa sẽ ra sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu mạnh, người dân ngày càng ấm no.

Dâng hương, hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn trước công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đặt vòng hoa...

... và dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đoàn nguyện hứa sẽ kế thừa truyền thống, khí chất cách mạng của quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh, đoàn kết một lòng xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng quà cho các ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài và khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phúc Quang