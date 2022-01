Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, sáng nay (26/1), đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh tại TP Hà Tĩnh và tại Khu di tích Kim Liên, Đền Chung Sơn (Nam Đàn, Nghệ An); dâng hương một số nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích trong tỉnh; chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An). Cùng dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.