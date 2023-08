Lấy ý kiến Nhân dân về tặng, truy tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân trên Báo Hà Tĩnh về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 cá nhân tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 về trước gồm: ông Nguyễn Văn Tường (SN 1909, nguyên quán: xã Minh Lộc, huyện Can Lộc, nay là phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; nơi đăng ký hồ sơ: phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh); ông Nguyễn Thiện (SN 1905, nguyên quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, nay là xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc; nơi đăng ký hồ sơ: xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc).

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ), đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023.

Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc), đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2022 - 2023.

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Thùy Như