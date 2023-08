Linh hoạt xã hội hóa hoàn thành xây dựng 1.000 nhà ở do Bộ Công an kêu gọi tài trợ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đề nghị các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh linh hoạt vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ dân để xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 9/8, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn Hà Tĩnh từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và các nguồn hỗ trợ khác (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 630 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí (50 triệu đồng/nhà). Để triển khai xây dựng nhà, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh thống nhất dự toán kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà là 87.248.000 đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh (do Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý) để hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; số kinh phí còn lại hơn 17 triệu đồng đề nghị các huyện, thành phố, thị xã huy động các nguồn lực hỗ trợ.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà thông tin về nguồn vật liệu xây dựng, thiết kế nhà ở.

Về tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng xong 1.000 căn nhà trong năm 2023, trong đó chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: tổ chức rà soát, xét duyệt danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ đợt 1, hoàn thành trước ngày 12/8/2023; triển khai xây dựng đợt 1 và bàn giao cho người dân trước ngày 12/9/2023.

Giai đoạn 2: tổ chức khảo sát, xét duyệt đợt 2 danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 20/9/2023; triển khai xây dựng đợt 2 và bàn giao cho người dân trước ngày 31/12//2023.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh: Mong muốn các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp hiệu quả để triển khai xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và chất lượng.

Tại hội nghị, đại biểu trao đổi một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, kinh phí xã hội hóa nguồn lực xây dựng nhà ở từ các địa phương; đồng thời phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai xây dựng nhà ở đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân khẳng định ý nghĩa nhân văn của chương trình xây dựng 1.000 nhà ở do Bộ Công an kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân kết luận hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, phối hợp hiệu quả để xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Liên quan đến hỗ trợ kinh phí, các địa phương cần linh hoạt vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân, ngoài kinh phí Bộ Công an và tỉnh hỗ trợ; đồng thời, các phòng, ngành liên quan ở cấp huyện (MTTQ, Công an huyện, phòng LĐ-TB&XH) cần phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa trong quá trình triển khai.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán, cách thức triển khai...

Đối với các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đề nghị các địa phương, đơn vị thông tin, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo 630 tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Dịp này, đại diện Ban Chỉ đạo 630 tỉnh tiếp nhận biểu trưng hỗ trợ 700.000 viên gạch xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh tài trợ.

Thu Hà